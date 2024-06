Yusuf Pathan: राजनीति की पिच पर उतरते ही युसुफ पठान ने जड़ा 'छक्का', 25 साल में पहली बार हारे अधीर रंजन चौधरी

साल 2007 और 2011 में विश्व विजेता बनने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे यूसुफ पठान ने राजनीति की पिच पर उतरते ही पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा है. टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे यूसुफ पठान ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया है. यूसुफ पठान की यह जीत ऐतिहासिक है क्योंकि बीते 25 सालों में पहली बार कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी इस सीट पर चुवान हारे हैं. भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार मतगणना के शुरुआती घंटों में पठान तीसरे स्थान पर थे लेकिन मतगणना आगे बढ़ने के साथ उनकी संख्या बढ़ती गई और वे चौधरी तथा भाजपा के निर्मल कुमार साहा से आगे निकल गए.

चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार, शाम 6:35 तक यूसुफ पठान को 5,22,974 वोट मिले थे, जो कुल वोट का 37.92 प्रीतिशत थे. जबकि दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के अधिर रंजन चौधरी को 4,37,646 वोट मिले जो कुल वोटों का 31.73 प्रतिशत रहे. जबकि इस सीट पर बीजेपी के डॉ निर्मल कुमार साहा तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें 369867 बोट मिले. यूसुफ पठान जीत की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने 85,328 वोटों की बढ़त बनाई हुई है. हालांकि, यूसुफ पठान के भाई इरफान पठान ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने भाई की जीत का दावा करते हुए लिखा है कि मेरा भाई जीत गया.

Lala @iamyusufpathan With unyielding confidence in your noble cause, you embarked on the daunting journey to triumph over seasoned politicians. Armed with integrity and unwavering resolve, may your noble intentions translate into transformative actions, enriching the lives of our… pic.twitter.com/fmDdJY5Kvp