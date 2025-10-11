सिर्फ 10 हजार रुपये में मिलता है ये वाला सोना, जानें कौन सी ज्वेलरी बनवा सकते हैं आप

Gold Jewellery: महिलाओं को ज्वेलरी पहनने का काफी शौक होता है, इनमें सोना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. सोने की चमक महिलाओं की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देता है. हालांकि अब सोना इतना महंगा हो चुका है कि लोग चाहते हुए भी अपने लिए कोई गहना नहीं खरीद पा रहे हैं, ऐसे में नकली ज्वेलरी का सहारा लिया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सोने के बारे में बताएंगे, जिससे बने गहने आपको महज 10 हजार रुपये में मिल सकते हैं. इतना ही नहीं, ये काफी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ भी है.

क्या होता है सबसे खरा सोना?

सबसे खरा सोना 24 कैरेट का होता है, जिसमें 99.99 प्रतिशत सोना होता है.

इसके बाद 22 कैरेट गोल्ड आता है, जिसमें 91.60% सोना होता है और बाकी दूसरी धातु होती हैं.

20 कैरेट गोल्ड में 83.30% सोना मिलता है और 16.70% बाकी धातु होती है.

18 कैरेट सोने से सबसे ज्यादा ज्वेलरी बनती है, इसमें 75% सोना और बाकी 25 प्रतिशत मिलावट होती है.

क्या होता है 9 कैरेट गोल्ड?

अब उस 9 कैरेट वाले सोने की बात करते हैं, जिससे बनी चीजें आपको महज 10 हजार रुपये में मिल सकती हैं. सोने के दाम आज एक लाख 20 हजार प्रति 10 ग्राम से ज्यादा हैं, इसीलिए 9 कैरेट वाला ये सोना उन लोगों के लिए है, जो सोने की महंगी ज्वेलरी नहीं खरीद सकते हैं या फिर जो ऑफिस में पहनने के लिए सोने की ज्वेलरी लेना चाहते हैं. इस सोने में 37.5% शुद्ध सोना होता है और 62.5% अन्य धातुओं का इस्तेमाल होता है.

कितनी है एक तोले की कीमत?

अब आप सोच रहे होंगे कि 10 हजार रुपये में सोने की ज्वेलरी भला कैसे मिल सकती है, इसके लिए आपको 9 कैरेट सोने की कीमत जाननी होगी. 9 कैरेट सोने की कीमत करीब 40 हजार रुपये तोला है. अगर आप 5 ग्राम की कोई ज्वेलरी लेते हैं तो ये 20 हजार रुपये में आपको मिल जाएगी, वहीं अगर 2.5 से 3 ग्राम के एयररिंग्स या फिर अंगूठी लेते हैं तो ये 10 हजार से 12 हजार में आपको मिल जाएगी.

9 कैरेट गोल्ड की हॉलमार्किंग जरूरी

दरअसल हम 9 कैरेट गोल्ड की बात कर रहे हैं. जिसकी हॉलमार्किंग अब जुलाई 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने जरूरी कर दी है. यानी कोई भी अब बिना हॉलमार्क के 9 कैरेट सोने की ज्वेलरी नहीं बेच सकता है. हॉलमार्क शुद्धता की गारंटी होता है, यानी इससे ग्राहकों के साथ ठगी होने के चांस कम हो जाते हैं.

अब अगर आपको भी सोने की ज्वेलरी पहनने का शौक है, लेकिन बजट टाइट है तो आप इस 9 कैरेट गोल्ड से अपने लिए ज्वेलरी बनवा सकती हैं. ये काफी मजबूत होता है और चमक लगभग बाकी तरह के सोने की ही तरह होती है.