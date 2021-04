IPL के इतिहास में एक ओवर में 5 छक्के जमाने वाले बल्लेबाजों की पूरी लिस्ट, जडेजा ने किया कमाल

IPL इतिहास में एक ओवर में 5 छक्के जमाने वाले बल्लेबाज, जडेजा ने रचा इतिहास

IPL 2021 के 19वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स के रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने कमाल करते हुए आरसीबी के गेंदबाज हर्षल पटेल के एक ओवर में 5 छक्के (5 Six in an over in IPL) जमाने का कारनामा कर दिखाया. आईपीएल के इतिहास में जडेजा ऐसा कमाल करने वाले केवल तीसरे बल्लेबाज बने हैं. जडेजा ने सीएसके की पारी के आखिरी ओवर में पटेल के खिलाफ आक्रमक रूख अपनाया और 5 छक्के जमाए. इस दौरान जडेजा ने ओवर में 3 गेंद पर 3 छक्के भी जमाने का कारनामा किया. आरसीबी के खिलाफ मैच में जडेजा की बल्लेबाजी देखने लायक थी. सर जडेजा ने 221.43 के स्ट्राइक रेट से केवल 28 गेंदों में 62 रन की पारी खेली जिसमें कुल 4 चौके और 5 छक्के शामिल रहे थे.