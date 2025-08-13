4, 6, 6, 6, 4, राशिद खान का हाल हुआ बेहाल, लियाम लिविंगस्टोन ने धुन डाला, VIDEO

Liam Livingstone, Oval Invincibles vs Birmingham Phoenix: मैदान में राशिद खान की बेहद ही कम मौकों पर धुनाई हुई है. उनकी करामाती स्पिन गेंदबाजी की पूरी दुनिया दीवानी है. मगर द हंड्रेड लीग में इंग्लिश ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन ने उनके खिलाफ जिस तरीके से बल्लेबाजी की है. उसे देख वहां उपस्थित हर शख्स उनका फैन हो गया है. टूर्नामेंट का 10वां मुकाबला 12 अगस्त को ओवल इनविंसिबल्स और बर्मिंघम फीनिक्स के बीच बर्मिंघम में खेला गया. जहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ओवल इनविंसिबल्स की टीम 100 गेंदों में आठ विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए विल स्मीड (51) और कैप्टन लियाम लिविंगस्टोन (नाबाद 69) ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली. मैच के दौरान लिविंगस्टोन काफी आक्रामक नजर आए. खासकर दुनिया में टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज राशिद खान के खिलाफ. ओवल इनविंसिबल्स की तरफ से 76वां गेंद डालने आए राशिद की इस गेंद पर लिविंगस्टोन ने पहले स्क्वायर के पीछे से चौका बटोरा.

4,6,6,6,4 BY LIAM LIVINGSTONE AGAINST RASHID KHAN 🥶



- 26 runs from just 5 balls by the Captain. pic.twitter.com/DioUvlipWk — Johns. (@CricCrazyJohns) August 13, 2025

इसके बाद उन्होंने 77, 78 और 79 गेंद पर लगातार तीन छक्के लगाए. वह यहीं नहीं रुके. 80वीं गेंद पर भी उन्होंने जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया. परिणाम यह रहा कि गेंद कवर्स के ऊपर से चौका के लिए निकल गई. इस तरफ लिविंगस्टोन, राशिद खान के पांच गेंदों में लगातार छक्के-चौंकों की बौछार करते हुए 26 रन बटोरने में कामयाब रहे.

लिविंगस्टोन ने 27 गेंदों में बनाए नाबाद 69 रन

मैच के दौरान लक्ष्य का पीछा करते हुए लिविंगस्टोन ने महज 27 गेंदों में 69 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से सात चौके और पांच खूबसूरत छक्के निकले. जिसके जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के पुरस्कार से भी नवाजा गया.

राशिद खान ने 20 गेंदों में लुटाए 59 रन

मैच के दौरान राशिद खान ओवल इनविंसिबल्स की तरफ से सबसे महंगे गेंदबाज रहे. जिन्होंने अपने 20 गेंदों के स्पेल में 59 रन लुटाए. इसके साथ ही वह द हंड्रेड लीग के एक मुकाबले में सर्वाधिक रन लुटाने वाले पहले गेंदबाज बन गये हैं. उनसे पहले यह शर्मनाक रिकॉर्ड नाथन सॉटर के नाम दर्ज था. जिन्होंने 2023 में 14.40 की इकोनॉमी से एक मैच में 48 रन खर्च कर डाले थे.

बर्मिंघम फीनिक्स को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो यह मुकाबला बर्मिंघम फीनिक्स की टीम दो गेंद शेष रहते चार विकेट से अपने नाम करने में कामयाब रही. मैच के हीरो कैप्टन लियाम लिविंगस्टोन स्वयं रहे. लक्ष्य का पीछा करते हुए लिविंगस्टोन (नाबाद 69) के अलावा विल स्मीड (51) और जो क्लार्क (27) भी अच्छे टच में नजर आए.

यह भी पढ़ें- 'वह पीढ़ी के दिग्गज खिलाड़ी हैं...', विराट से हुई बाबर की तुलना तो भड़क गया 'पाकिस्तानी कोहली'