Womens World Cup: लौरा वोलवार्ट ने 169 रनों की पारी खेल रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली अफ्रीकी खिलाड़ी

Laura Wolvaardt Script History: कप्तान लौरा वोलवार्ट की 143 गेंद में 169 रन की जबरदस्त पारी से दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ सात विकेट पर 319 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एकलेस्टोन (44 रन पर चार विकेट) और लॉरेन बेल (55 रन पर दो विकेट) ने दक्षिण अफ्रीका के मध्यक्रम को ध्वस्त किया लेकिन वोलवार्ट ने सुनिश्चित किया कि अफ्रीकी टीम का स्कोर 300 पार पहुंचे. वहीं इस पारी के दौरान लौरा वोलवार्ट ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. लौरा वोलवार्ट अब आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर करने वाली बल्लेबाज बन गई हैं.

लौरा वोलवार्ट ने रचा इतिहास

लौरा वोलवार्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ 169 रनों की पारी खेली. यह महिला वनडे वर्ल्ड कप में किसी अफ्रीकी खिलाड़ी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. उनसे पहले यह रिकॉर्ड मारिजेन कैप के नाम था, जिन्होंने 2013 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 102 रन बनाए थे.

विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के लिए सर्वोच्च स्कोर

169 - लॉरा वोलवार्ट बनाम इंग्लैंड, 2025

102* - मारिजेन कैप बनाम पाकिस्तान, 2013

101* - लिंडा ओलिवियर बनाम आयरलैंड, 2000

101 - ताजमिन ब्रिट्स बनाम न्यूजीलैंड, 2025

अफ्रीकी टीम ने खड़ा किया रिकॉर्ड स्कोर

वोलवार्ट ने ताजमिन ब्रिट्स (65 गेंद पर 45 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 116 रन जोड़कर दक्षिण अफ्रीका को शानदार शुरुआत दिलाई और 300 से अधिक के स्कोर का मंच तैयार किया. बीच के ओवरों में तीन रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद वोलवार्ट ने मारिजेन कैप (33 गेंद पर 42 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला. एकलेस्टोन ने कैप को चार्ली डीन के हाथों कैच कराके खतरनाक दिख रही इस साझेदारी को तोड़ा.

दक्षिण अफ्रीका ने 202 रन तक छह विकेट गंवा दिए थे और उस पर मजबूत स्कोर तक नहीं पहुंच पाने का खतरा मंडरा रहा था लेकिन वोलवार्ट ने अपने शानदार खेल से टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया. वोलवार्ट ने अपनी पारी के पहले हाफ में ऑफ साइड में कुछ शानदार ड्राइव लगाए. लय में आने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों और स्पिनरों के खिलाफ मिडविकेट बाउंड्री को निशाना बनाया। उन्होंने अपनी पारी में 17 चौके और तीन छक्के मारे.

वोलवार्ट ने 47वें ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर लिंसे स्मिथ की लगातार गेंदों पर एक छक्के और तीन चौकों से 20 रन बटोरे. उन्होंने मिडविकेट पर छक्का लगाकर अपने 150 रन पूरे किए और अपनी मैराथन पारी के दौरान पांच हजार वनडे अंतरराष्ट्रीय रन भी पूरे किए. वह हालांकि अगले ओवर में लॉरेन बेल की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर एलिस कैप्सी को कैच दे बैठीं.

क्लो ट्रायोन (26 गेंद पर नाबाद 33) और नेदिन डि क्लर्क (छह गेंद पर नाबाद 11) ने पारी के अंतिम ओवरों में कुछ आक्रामक शॉट खेले. दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी 10 ओवर में 117 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की टीम लीग चरण में इसी टीम के खिलाफ 69 रन पर ऑल आउट हो गई थी. यह दक्षिण अफ्रीका का महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर है.

यह भी पढ़ें: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 बारिश के कारण हुआ रद्द

यह भी पढ़ें: नीतीश कुमार रेड्डी तीन टी20 मैचों से बाहर, BCCI ने दिया ये अपडेट, भारत लेगा रिप्लेसमेंट?