विज्ञापन
विशेष लिंक

ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा, सिडनी में ली आखिरी सांस

Bob Simpson Dies: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है.

Read Time: 2 mins
Share
ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा, सिडनी में ली आखिरी सांस
Bob Simpson
  • ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का 89 वर्ष की आयु में सिडनी में निधन हो गया है.
  • बॉब सिम्पसन एक उत्कृष्ट बल्लेबाज और स्लिप क्षेत्र में बेहतरीन फील्डर के रूप में जाने जाते थे.
  • 1986 से 1996 तक ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच रहते हुए उन्होंने टीम को विश्व कप और एशेज जिताया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Bob Simpson Dies: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस सिडनी में ली. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी उनके निधन की पुष्टि की है. खेल के मैदान में जबतक वह सक्रीय रहे. उनका जलवा रहा. वह एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ-साथ स्लिप के शानदार फील्डर भी थे. इसके अलावा बतौर कोच भी उनका करियर काफी शानदार रहा. अपनी देखरेख में वह कंगारू टीम को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए.

बॉब के कोचिंग कार्यकाल में ऑस्ट्रेलिया बनी थी चैंपियन

बॉब सिम्पसन 1986 से 1996 तक ऑस्ट्रेलिया के फुल टाइम हेड कोच रहे. इस दौरान टीम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा. उनकी देखरेख में कंगारू टीम ने 1987 में वर्ल्ड कप अपने नाम किया. यही नहीं टीम दो साल बाद यानी कि 1989 में इंग्लैंड को शिकस्त देते हुए एशेज भी अपने नाम करने में कामयाब रही. इन दोनों बड़ी उपलब्धियों के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने उनकी देखरेख में वेस्टइंडीज को 1995 में हराया.

पीएम एंथनी अल्बनीज ने दो श्रद्धांजलि

ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी है. पीएम ने पोस्ट करते हुए लिखा है, 'बॉब सिम्पसन की सेवाएं पीढ़ियों तक की याद की जाएंगी.'

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी बयान आया सामने 

पीएम एंथनी अल्बनीज के अलावा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन माइक बेयर्ड ने लिखा है, 'सिम्पसन ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की नींव को मजबूत किया और आने वाले चैंपियंस के लिए रास्ता बनाया.'

यह भी पढ़ें- रोहित शर्मा कितने साल तक खेल सकते हैं क्रिकेट? योगराज सिंह के बयान से मची खलबली

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Australia, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com