ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा, सिडनी में ली आखिरी सांस

Bob Simpson Dies: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस सिडनी में ली. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी उनके निधन की पुष्टि की है. खेल के मैदान में जबतक वह सक्रीय रहे. उनका जलवा रहा. वह एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ-साथ स्लिप के शानदार फील्डर भी थे. इसके अलावा बतौर कोच भी उनका करियर काफी शानदार रहा. अपनी देखरेख में वह कंगारू टीम को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए.

बॉब के कोचिंग कार्यकाल में ऑस्ट्रेलिया बनी थी चैंपियन

बॉब सिम्पसन 1986 से 1996 तक ऑस्ट्रेलिया के फुल टाइम हेड कोच रहे. इस दौरान टीम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा. उनकी देखरेख में कंगारू टीम ने 1987 में वर्ल्ड कप अपने नाम किया. यही नहीं टीम दो साल बाद यानी कि 1989 में इंग्लैंड को शिकस्त देते हुए एशेज भी अपने नाम करने में कामयाब रही. इन दोनों बड़ी उपलब्धियों के अलावा ऑस्ट्रेलिया ने उनकी देखरेख में वेस्टइंडीज को 1995 में हराया.

RIP to a true cricket legend.



A Test cricketer, captain, coach and national selector - Bob Simpson was a mighty figure in Australian cricket, giving everything to our game.



Cricket Australia extends our thoughts and sympathies to Bob's family and friends. pic.twitter.com/U8yGeZNmCb — Cricket Australia (@CricketAus) August 16, 2025

पीएम एंथनी अल्बनीज ने दो श्रद्धांजलि

ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी है. पीएम ने पोस्ट करते हुए लिखा है, 'बॉब सिम्पसन की सेवाएं पीढ़ियों तक की याद की जाएंगी.'

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का भी बयान आया सामने

पीएम एंथनी अल्बनीज के अलावा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन माइक बेयर्ड ने लिखा है, 'सिम्पसन ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की नींव को मजबूत किया और आने वाले चैंपियंस के लिए रास्ता बनाया.'

