'हर कोई इंतजार कर रहा...', भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले भरी हुंकार

भारत U19 के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी, पाकिस्तान U19 के खिलाफ होने वाले U19 एशिया कप फाइनल के लिए पूरी तरह तैयार हैं. गुरुवार को मस्कट के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2) पर अफगानिस्तान के खिलाफ एक शानदार जीत के साथ उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया है. रायचंदानी को मौजूदा चैंपियन पाकिस्तान के खिलाफ एक "अच्छे फाइनल" की उम्मीद है. टीम 2025 में मिली उस करारी हार का बदला लेना चाहेगी, जब आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम को फाइनल में पाकिस्तान U19 के हाथों 191 रनों की बड़ी हार झेलनी पड़ी थी.

अफगानिस्तान U19 के खिलाफ 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाने के बाद, मैच के बाद हुई प्रेजेंटेशन में रायचंदानी ने कहा,"हां, यह एक शानदार फाइनल होने वाला है और हर कोई इसका इंतज़ार कर रहा है. उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे."

जूनियर एशिया कप में भारत सबसे सफल टीम रही है, जिसने 8 बार खिताब जीता है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने 2-2 बार जीत हासिल की है. 2026 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत ने 2017 की चैंपियन अफगानिस्तान को आसानी से हरा दिया, वहीं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान U19 ने बांग्लादेश U19 को मात दी.

भारत के पास 2025 की हार का बदला लेने का मौका होगा. यह U19 एशिया कप के फाइनल में भारत की दूसरी हार थी. इससे पहले 2024 में उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. मौजूदा टूर्नामेंट में भारत को केवल एक मैच में हार मिली है, और वह भी ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ.

सेमीफाइनल में भारतीय टीम बेहतरीन फॉर्म में दिखी. रायचंदानी ने टूर्नामेंट में अपना दूसरा अर्धशतक लगाया, जिसमें उन्होंने 90 गेंदों पर शानदार 93 रन बनाए. भारतीय कप्तान ने आगे कहा,"हां, (शतक से चूकने पर) थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन टीम जीत गई, यही सबसे अहम है."

उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए आक्रामक रुख अपनाया और अपनी पारी में 13 चौके और एक छक्का जड़ा, जिससे भारत का लक्ष्य का पीछा करना आसान हो गया. उनके अलावा आर्यवीर सहवाग (51) - जिन्होंने लीग चरण में UAE के खिलाफ 160 रन बनाए थे - और वीके विनीत (57*) ने भी अर्धशतक लगाए, जिससे भारत U19 ने 36.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया.

उन्होंने कहा,"मैं बस खुलकर अपना स्वाभाविक खेल खेलने और स्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहा था. और यह काम कर गया. मुझे लगता है कि टॉस हारना हमारे लिए अच्छा ही रहा. हमने अपनी योजना के अनुसार लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, और हम यही चाहते हैं. खेल में आगे रहने के लिए हमें लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा."

भारतीय स्पिनरों - मनाल चौहान और यशवर्धन चौहान - ने बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाजी की और अफगानिस्तान U19 के बल्लेबाजों को बांधे रखा. रायचंदानी ने उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने आगे कहा,"हां, उन्होंने वाकई बहुत अच्छी गेंदबाजी की. हम यही चाहते थे - बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी करना. और उन्होंने सच में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की."

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