सैंडपेपर विवाद का नया धमाका, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले स्मिथ-बैनक्रॉफ्ट को मिला था 'झूठ बोलने' का निर्देश?

साल 2018 के 'सैंडपेपर-गेट' विवाद को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉलिंग कोच डेविड साकर पर आरोप लगा है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टीव स्मिथ और कैमरन बैनक्रॉफ्ट को सैंडपेपर के इस्तेमाल के बारे में झूठ बोलने के लिए कहा था. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की सबसे बदनाम घटनाओं में से एक के आठ साल बाद, उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब 'सब्र' में दावा किया है कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को बॉल-टेम्परिंग की कोशिशों के बारे में पता था. उन्होंने तर्क दिया कि इसके लिए सिर्फ बैनक्रॉफ्ट, स्मिथ और डेविड वॉर्नर को ही सजा नहीं मिलनी चाहिए थी.

अब, 'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ख्वाजा ने जिस कोच का जिक्र किया है, वह उस समय के बॉलिंग कोच डेविड साकर थे. अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, साकर ने "स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट से कहा था कि वे उस पीली वस्तु के बारे में न बताएं जिसे वे न्यूलैंड्स के मैदान पर ले गए थे. यह बात उन्होंने उस दिन खेल खत्म होने के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, जिस दिन यह विवाद सामने आया था." इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि विवाद सामने आने के दिन, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले साकर ने बार-बार बैनक्रॉफ्ट और स्टीव स्मिथ से कहा था,"आप सैंडपेपर का नाम नहीं ले सकते."

रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि "कुछ अन्य लोगों ने बैनक्रॉफ्ट और स्मिथ को झूठ न बोलने की सलाह दी थी. लेकिन इसके तुरंत बाद, बैनक्रॉफ्ट ने पत्रकारों को बताया कि उनके पास सैंडपेपर नहीं, बल्कि टेप था. उन्होंने कहा कि वे इसका इस्तेमाल पिच से कण उठाने और उन्हें गेंद के एक तरफ रगड़ने के लिए कर रहे थे. बाद में, जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ, बैनक्रॉफ्ट और डेविड वॉर्नर पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, तब जाकर सार्वजनिक रूप से यह माना गया कि उनके हाथ में असल में सैंडपेपर ही था."

हालांकि, ख्वाजा की किताब में डेविड साकर का नाम कहीं नहीं है, लेकिन उसमें एक ऐसे कोच का जिक्र है जिसका नाम नहीं बताया गया है. इनमें से एक जिक्र उस बातचीत का है जो बैनक्रॉफ्ट और एक कोच के बीच लंच ब्रेक के दौरान हुई थी, इससे पहले कि बैनक्रॉफ्ट पकड़े जाते. ख्वाजा ने लिखा,"चेहरे पर मुस्कान लिए उन्होंने कहा, 'बैंगर्स, तुम जो भी कर रहे हो, उसे और ज्यादा करो. बाहर नमी है - हमें बस और ज्यादा नमी चाहिए.' फिर मैंने देखा कि बैंगर्स ने सैंडपेपर का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया. कोच ने मुझे और कैमरन को देखकर संतुष्टि भरी मुस्कान दी और वहां से चले गए."

ख्वाजा के अनुसार, कोच ने गेंदबाजों से कहा कि रिवर्स स्विंग कराने के लिए उन्हें जो भी कदम उठाने पड़ें, वे उठाएं. ख्वाजा ने बताया कि उस कोच ने कहा, "दोस्तों, मुझे परवाह नहीं कि क्या होता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर सीधी गेंदों को बहुत अच्छे से खेलते हैं." उन्होंने आगे कहा, "जब गेंद पुरानी हो जाए, तो हमें उसे स्विंग कराना होगा. मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या करते हैं या कैसे करते हैं, लेकिन हमें गेंद को हवा में मूव कराना ही होगा. हमारे पास बस यही एक मौका है."

सैकर, जिन्होंने 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड की एशेज जीत में अहम भूमिका निभाई थी और जो 2013, 2023 और 2025-26 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड के बॉलिंग कोच भी रहे थे, उन्होंने फरवरी 2019 में संगठन छोड़ने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ एक 'नॉन-डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट' साइन किया था.

इस बीच, टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस, जिनकी ख्वाजा के संस्मरण में किए गए चौंकाने वाले खुलासों के बाद भी चुप रहने के लिए आलोचना हो रही थी, अब उस्मान ख्वाजा के बॉल-टैम्परिंग से जुड़े दावों पर अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं. वे शुक्रवार को सिडनी में मीडिया से बात करेंगे. हालांकि, टी20 कप्तान मिचेल मार्श ने 2018 के बॉल-टैम्परिंग से जुड़े इन सनसनीखेज दावों पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि वे उस घटना से "आगे बढ़ चुके हैं" और दक्षिण अफ्रीका के उस समय की यादों में "वापस नहीं जाना चाहते."

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