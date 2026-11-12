पंजाब में जूनियर पार्टनर ही रहेगी भाजपा, 50 सीटों की डिमांड; सुखबीर बादल संग अमित शाह फाइनल करेंगे डील

अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गठजोड़ की चर्चाएं तेज हो गई हैं. पंजाब में एक बार फिर से बीजेपी और अकाली दल साथ आ सकते हैं. दोनों के बीच गठबंधन को लेकर हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की कल मुलाकात हो सकती है.

सूत्रों के अनुसार, आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीटों के बंटवारे पर चर्चा अहम मुद्दा रह सकती है. बताया जा रहा है कि भाजपा कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग को लेकर कड़ा रुख अपना सकती है.

जानकारी के मुताबिक, भाजपा अब सिर्फ पारंपरिक शहरी सीटों तक खुद को सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि अर्ध-शहरी और मिश्रित सामाजिक समीकरण वाली सीटों पर भी अपनी दावेदारी मजबूत करने के पक्ष में है.

सूत्रों का कहना है कि भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन की औपचारिक घोषणा अगले 7 से 8 दिनों के भीतर की जा सकती है. हालांकि, दोनों दलों की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

अगर गठबंधन पर मुहर लगती है, तो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में यह एक बड़ा घटनाक्रम माना जाएगा, क्योंकि सालों बाद दोनों पुराने सहयोगी दल फिर से एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं.

गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में अकाली दल को करीब 18 लाख यानी 13.42 प्रतिशत वोट मिले. वहीं बीजेपी को 25 लाख यानी 18.56 प्रतिशत वोट मिले. अगर दोनों पार्टियों के वोटों को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 43 लाख तक पहुंचता है. वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब अकाली दल को 28.61 लाख यानी 18.38 प्रतिशत वोट मिले थे. इसमें बीएसपी के वोट नहीं जोड़े गए जिसके साथ अकाली दल ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था. जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 12 लाख यानी 8 प्रतिशत वोट मिले थे. यानी पिछले विधानसभा चुनाव में अकाली और बीजेपी को वोट मिला दें तब भी यह आंकड़ा करीब 41 लाख तक पहुंचता है.

बीजेपी नेताओं के अनुसार पिछला लोकसभा और विधानसभा चुनाव का परिणाम यह दिखाता है कि अकाली दल और बीजेपी की संयुक्त ताकत करीब चालीस लाख वोट की है. वहीं इसकी तुलना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से की जाए तो दिलचस्प तस्वीर बनती है. आप ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 65.38 लाख वोट यानी 42 प्रतिशत के साथ 92 सीटें जीती थीं. वहीं कांग्रेस को 35.76 लाख यानी 22.98 प्रतिशत वोट मिले थे. जबकि 2024 लोक सभा चुनाव में आप के वोट घट कर 35.43 लाख यानी 26.30 प्रतिशत रह गए. वहीं कांग्रेस के वोट 35.06 लाख यानी 26.02 प्रतिशत थे. बीजेपी नेताओं के अनुसार यह आंकड़ें बताते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी और अकाली गठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा.

बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन में 117 में से केवल 23 सीटों पर ही लड़ती आई है. पिछले लोक सभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर बीजेपी इस बार अधिक सीटों का दावा कर रही है.