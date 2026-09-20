'लेडी सहवाग' शेफाली वर्मा का तहलका, एशियन गेम्स में सबसे तेज शतक ठोक रचा इतिहास, बन गईं नंबर-1

एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट इवेंट में भारत की ओपनर शेफाली वर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 49 गेंद पर शतक लगाकर इतिहास रच दिया. ऐसा कर शेफाली एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बैटर बन गईं हैं. इसके अलावा शेफाली की ओर से 49 गेंद पर जमाया गया शकत महिला टी-20 इंटरनेशनल में छठा सबसे तेज शतक है. बता दें कि टी-20 इंटरनेशनल में शेफाली का यह पहला शतक भी है. मैच में शेफाली ने नाबाद 100 रन की पारी खेली जिसमें 3 चौके और 9 छक्के शामिल रहे.

महिला T20I में सबसे तेज शतक

38 - डिएंड्रा डॉटिन (WI-W) बनाम SA-W, सेंट किट्स, 2010

46 - एलिसा हीली (AUS-W) बनाम SL-W, नॉर्थ सिडनी, 2019

47 - टैमी ब्यूमोंट (ENG-W) बनाम SA-W, टॉनटन, 2018

47 - लॉरा वोल्वार्ड्ट (SA-W) बनाम IND-W, जोहान्सबर्ग, 2026

47 - आयशा ज़फ़र (PAK-W) बनाम ZIM-W, कराची, 2026

49 - शैफाली वर्मा (IND-W) बनाम BAN-W, निशिन, 2026

49 - हरमनप्रीत कौर (IND-W) बनाम NZ-W, प्रोविडेंस, 2018

शेफाली ने 204 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका कर दिया. शेफाली की पारी के दम पर भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए बता दें कि 49 गेंद पर 100 रन एशियन गेम्स में महिलाओं के मैच का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. साथ ही शेफाली एशियाई गेम्स के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं.

एशियाई गेम्स में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज़

यशस्वी जायसवाल (2023, पुरुषा)

शेफाली वर्मा (2026, महिला)

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