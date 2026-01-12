विज्ञापन
IND vs NZ: 'महान खिलाड़ियों को रोक नहीं सकते', गेंद से रंग जमाने वाले काइल जैमीसन ने विराट कोहली को लेकर दे दिया बड़ा बयान

Kyle Jamieson Picks Virat Kohli as Great Batsman IND vs NZ: न्यूजीलैंड के उम्मीद के मुताबिक नए बॉलिंग अटैक की अगुवाई करने के बारे में, जेमीसन ने कहा कि नए चेहरों को भारत में खेलने का अनुभव मिलना "कूल" था.

Kyle Jamieson Picks Virat Kohli as Great Batsman IND vs NZ: विराट कोहली के प्रतिद्वंद्वी और टीममेट दोनों रह चुके न्यूज़ीलैंड के ऑलराउंडर काइल जैमीसन का कहना है कि वह भारतीय सुपरस्टार की कला को देखकर हैरान हैं, क्योंकि वह "अलग ही लेवल" पर खेलते हैं, एक ऐसा लेवल जहां महान बल्लेबाज़ों का ही राज चलता है, भले ही गेंदबाज़ उन्हें रोकने की कोशिश करें. रविवार को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में कोहली रिकॉर्ड तोड़ 54वीं वनडे सेंचुरी बनाने के करीब दिख रहे थे, जिसे भारत ने चार विकेट से जीता था.

हालांकि, कोहली अपने मील के पत्थर से सात रन पीछे रह गए, जब न्यूज़ीलैंड के इस दमदार गेंदबाज ने उन्हें 93 रन पर मिड-ऑफ पर कैच करवा दिया. IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाले जैमीसन ने ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि भारतीय बल्लेबाज़ अभी अपने सबसे अच्छे फॉर्म में हैं या नहीं.

हार के बाद जैमीसन ने मीडिया से कहा, "विपक्षी टीम के नजरिए से यह कहना मुश्किल है कि यह उनका सबसे अच्छा रूप है या नहीं. वह काफी समय से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, है ना?" "जब भी आप उसके सामने आते हैं, तो आपको लगता है कि मुकाबला करने के लिए भी आपको अपना बेस्ट देना होगा. वह एक अलग लेवल पर हैं, वह ज्यादातर क्रिकेटर्स से अलग लेवल पर गेम खेलता हैं और वह ज्यादातर समय काफी अच्छा दिख रहे थें.

"हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ प्लान बनाने होंगे, लेकिन फिर आप महान खिलाड़ियों को रोक नहीं सकते, वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, इसलिए मुझे उन्हें खेलते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा," जेमिसन ने आगे कहा.

जेमिसन दोनों टीमों में अब तक के सबसे अच्छे बॉलर थे, उन्होंने 4/41 का स्कोर बनाया, लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके, हालांकि उन्होंने कोहली, रवींद्र जडेजा (4) और श्रेयस अय्यर को जल्दी-जल्दी आउट करके एक छोटा सा कोलैप्स शुरू किया. "कोहली ने बीच में टेम्पो को कंट्रोल किया और अपनी टीम के लिए इनिंग सेट की," जेमिसन ने माना.

जेमिसन, जिन्होंने IPL में बड़ी सैलरी पाने से लेकर पीठ की दिक्कतों के कारण साइडलाइन पर समय बिताने तक के उतार-चढ़ाव देखे हैं, ने कहा कि वह अब पहले से कहीं ज़्यादा शुक्रगुजार होकर अपने करियर को देखते हैं. "जैसे किसी भी खिलाड़ी की जर्नी में उतार-चढ़ाव और अपने अनुभव होते हैं, मैं खुशकिस्मत था कि मैं एक तरह से सीन में आया और थोड़ा असर डाला और शुरुआत में IPL में कुछ समय बिताया," उन्होंने कहा.

"ह निश्चित रूप से एक आंखें खोलने वाला अनुभव था और शायद मैं उस समय अपनी ज़िंदगी के उस स्टेज के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, और पिछले कुछ सालों में पीठ की दिक्कतों के साथ मेरी भी एक जर्नी रही है.

"मेरा नज़रिया काफी बदल गया है, मैं आजकल टूरिंग और क्रिकेट खेलने और मैदान पर होने को पहले से कहीं ज़्यादा शुक्रगुजार होकर देखता हूं," उन्होंने आगे कहा.

ऑलराउंडर ने उन तेज गेंदबाजों की एक लंबी लिस्ट बताई जिन्होंने बड़े होने पर उन्हें प्रेरित किया.

"आप हमेशा महान खिलाड़ियों को देखते हैं, है ना, जो भी उस समय गेम में टॉप पर होता है. जब मैं बड़ा हो रहा था, तो हमारे पास न्यूज़ीलैंड के नज़रिए से शेन बॉन्ड थे, ज़ाहिर है, वे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ब्रेट ली... ग्लेन मैकग्रा." "जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, आप डेल स्टेन जैसे खिलाड़ियों को देखते हैं. आप हमेशा उन खिलाड़ियों को देखने की कोशिश करते हैं जो खेल में टॉप पर हैं और अगर हम अभी के नजरिए से देखें, तो आप (पैट) कमिंस, जोश हेज़लवुड, जसप्रीत बुमराह, कागिसो रबाडा जैसे खिलाड़ियों को देखते हैं."

न्यूजीलैंड के उम्मीद के मुताबिक नए बॉलिंग अटैक की अगुवाई करने के बारे में, जेमीसन ने कहा कि नए चेहरों को भारत में खेलने का अनुभव मिलना "कूल" था. उन्होंने कहा, "हर कोई एक-दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहा है और मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं कुछ बार इस देश में आया हूं और इस देश में क्रिकेट खेलने से जुड़ी हर चीज़ का अनुभव किया है." उन्होंने आगे कहा, "उन्हें पहली बार यह अनुभव करते देखना बहुत कूल था, भीड़ और शोर और हर बाउंड्री और जब विराट और रोहित शर्मा मैदान पर आए."

