Litton Das: शाकिब अल हसन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर बांग्लादेश के क्रिकेट इतिहास में अमर हो गए लिटन दास

Litton Das, Sri Lanka vs Bangladesh: लिटन दास, शाकिब अल हसन को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

Litton Das: शाकिब अल हसन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर बांग्लादेश के क्रिकेट इतिहास में अमर हो गए लिटन दास
Litton Das
  • एशिया कप 2025 के 13वें मुकाबले में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें दुबई में भिड़ीं.
  • बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने मैच में खास प्रदर्शन नहीं किया लेकिन एक रिकॉर्ड बनाया.
  • लिटन दास टी20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने.
Litton Das, Sri Lanka vs Bangladesh: एशिया कप 2025 का 13वां मुकाबला बीते शनिवार (20 सितंबर) को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेला गया. जहां बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास (Litton Das) बल्लेबाजी में तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. इसके बाद बावजूद उन्होंने इतिहास रच दिया है. वह बांग्लादेश की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) को पीछे छोड़ा है. शाकिब ने 2006 से 2024 के बीच बांग्लादेश की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शिरकत करते हुए 2551 रन बनाए थे. वहीं कल के मुकाबले के बाद लिटन दास के रनों की संख्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2556 हो गई है. 

श्रीलंका के खिलाफ 23 रन बना सके लिटन दास 

बात करें पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ उनके प्रदर्शन के बारे में तो लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने कुल 16 गेंदों का सामना किया. इस बीच 143.75 की स्ट्राइक रेट से 23 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को तीन चौके देखने को मिले. 
 

