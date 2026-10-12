न्यूजीलैंड दौरे से पहले इंडिया A को झटका, ऋषभ पंत हुए बाहर, इस स्टार को मिला मौका

BCCI ने सोमवार को बताया कि विकेटकीपर-बल्लेबाज़ कुमार कुशाग्रा को न्यूज़ीलैंड दौरे के शुरुआती दो मैचों के लिए इंडिया A टीम में चोटिल ऋषभ पंत की जगह शामिल किया गया है. ईरानी कप में 'रेस्ट ऑफ़ इंडिया' टीम की कप्तानी कर रहे पंत को बाईं तरफ खिंचाव (स्ट्रेन) की समस्या हुई है और वे शुरुआती दो मैचों से बाहर हो गए हैं.

यह विकेटकीपर-बल्लेबाज़, जिनकी इस दौरे पर उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर थी, अभी BCCI की मेडिकल टीम की देखरेख में हैं और तेज़ी से ठीक हो रहे हैं.

BCCI ने एक बयान में कहा कि तीसरे मैच में उनके खेलने पर फ़ैसला बाद में लिया जाएगा. पंत की चोट शुरू में जितनी गंभीर लग रही थी, उससे कहीं ज़्यादा गंभीर मालूम पड़ती है.

पुरुष चयन समिति ने शुरुआती दो मैचों के लिए पंत की जगह कुशाग्रा को टीम में शामिल किया है.

इंडिया A टीम की कप्तानी ध्रुव जुरेल करेंगे, जो विकेटकीपिंग की ज़िम्मेदारी भी संभालेंगे. टीम में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ-साथ देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन भी शामिल हैं.

इंडिया A टीम: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार और कुमार कुशाग्रा (पहले और दूसरे मैच के लिए).