स्मृति मंधाना का महिला ODI में वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बनी

Smriti Mandhana ODI World Record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. उन्होंने साल 2025 में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 वनडे रन पूरे करते हुए यह मुकाम हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं. मंधाना ने यह उपलब्धि सिर्फ 18 पारियों में हासिल की है. स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 रन बनाने के साथ ही ये कारनामा अपने नाम कर लिया, स्मृति मंधाना शानदार ले में नजर आई और अपनी ओपनिंग जोड़ीदार प्रतिका रावल के साथ टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई.

मंधाना के बाद इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क का नाम आता है, जिन्होंने साल 1997 में 14 पारियों में 970 रन बनाए थे. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट ने 2022 में 18 पारियों में 882 रन, न्यूजीलैंड की डेबी हॉकेली ने 1997 में 16 पारियों में 880 रन और एमी सैटरथवेट ने 2016 में 14 पारियों में 853 रन बनाए थे.

SMRITI MANDHANA - FIRST WOMEN CRICKETER TO COMPLETE 1000 ODI RUNS IN A CALENDAR YEAR. 👑 pic.twitter.com/FXQTYWPiEa — Tanuj (@ImTanujSingh) October 12, 2025

एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 वनडे रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर

1,000 - स्मृति मंधाना, 18 पारी, 2025

970 - बेलिंडा क्लार्क, 14 पारी, 1997

882 - लौरा वोल्वार्ड्ट, 18 पारी, 2022

880 - डेबी हॉकले, 16 पारी, 1997

853 - एमी सैटरथवेट, 14 पारी, 2016

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ महिला विश्व कप 2025 के 13वें मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में जारी इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बदलाव के साथ उतरी है. ऑस्ट्रेलियाई खेमे में जॉर्जिया वेयरहैम के स्थान पर सोफी मोलिनक्स को मौका दिया गया है. दूसरी ओर, भारत ने प्लेइंग इलेवन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया.

इस मुकाबले में स्नेह राणा पर फैंस की निगाहें रहेंगी, जो एक कैलेंडर वर्ष में 30 या इससे अधिक विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय बनने से सिर्फ तीन विकेट दूर हैं. दूसरी ओर, हरमनप्रीत कौर वनडे वर्ल्ड कप में 1,000 रन पूरे करने से सिर्फ 75 रन ही दूर हैं.

भारतीय टीम 3 में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान (+0.953 नेट रन रेट) पर है. भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध अपना पहला मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 59 रन से जीता था, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ अगला मुकाबला 88 रन से अपने नाम किया. हालांकि, टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के विरुद्ध अगले मैच में 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ गया.

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 में से 2 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान (+1.960 नेट रन रेट) पर है. इस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच 89 रन से जीता, जिसके बाद श्रीलंका के विरुद्ध मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया. ऑस्ट्रेलिया ने अपने तीसरे मैच में पाकिस्तान को 107 रन से शिकस्त दी. भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच अब तक कुल 59 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 48 मैच अपने नाम किए. इस बीच टीम इंडिया सिर्फ 11 ही मुकाबले जीत सकी.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन : एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिनक्स, किम गार्थ, अलाना किंग और मेगन शट्ट.

भारत की प्लेइंग इलेवन: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी.