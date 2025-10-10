Benefits of Salt Bath: पानी में नमक डालकर नहाने से क्या फायदा होता है?

Benefits of Salt Bath: आज की तेज-तर्रार जिंदगी में स्ट्रेस, थकान, बॉडी पेन जैसी समस्याएं बेहद आम हो गई हैं. ऐसे में लोग हर छोटी परेशानी में पेन किलर लेने भागते हैं. हालांकि, आप चाहें तो कुछ नेचुरल तरीके अपनाकर भी इन समस्याओं में आराम पा सकते हैं. एक ऐसा ही तरीका है नमक के पानी से नहाना. यह एक असरदार नुस्खा है, जो आपको एक साथ कई फायदे पहुंचा सकता है. खासकर समुद्री नमक (Sea Salt) के पानी से नहाने से आपको एक साथ कई लाभ मिल सकते हैं. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही फायदों के बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं नमक के पानी से नहाने से क्या होता और इसका सही तरीका क्या है.

बादाम-अखरोट से अलग अपने बच्चे को जरूर खिलाएं ये एक सस्ता ड्राई फ्रूट, डॉक्टर ने बताया सुपरफूड

क्या होता है सी-सॉल्ट?

जैसा की नाम से साफ है, सी-सॉल्ट समुद्र के पानी को सुखाकर बनाया जाता है. इसमें सामान्य खाने के नमक की तुलना में अधिक मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटैशियम और जिंक जैसे मिनरल्स होते हैं. ये मिनरल्स हमारी त्वचा, मांसपेशियों और जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद हैं.

स्किन के लिए फायदेमंद

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नमक के पानी से नहाने से त्वचा को कई फायदे मिलते हैं. यह डेड स्किन सेल्स को हटाता है और नई सेल्स के बनने में मदद करता है. इसके अलावा, यह त्वचा को हाइड्रेटेड और मुलायम बनाने में भी मदद करता है.

दिनभर काम करने खासकर सिटिंग जॉब में 8 से 9 घंटे एक ही जगह बैठे-बैठे बिताने से शरीर में अकड़न और मांसपेशियों में दर्द का एहसास बढ़ जाता है. ऐसे में इस दर्द को कम करने के लिए पेनकिलर की बजाय नमक के पानी से नहाना फायदेमंद हो सकता है. यह सिरकुलेशन बढ़ाता है, मांसपेशियों के दर्द को कम करता है और खासकर थके हुए पैरों को आराम पहुंचाता है.

नमक का पानी न केवल शरीर के लिए बल्कि मन के लिए भी अच्छा है. गर्म पानी में नमक मिलाकर नहाने से तनाव कम होता है और नींद बेहतर आती है. खासकर रात में सोने से पहले नमक के पानी से नहाना बहुत अच्छा माना जाता है.

इसके लिए एक टब को गर्म पानी से भर लें.

इसमें लगभग 1/4 कप से 2 कप तक सी-सॉल्ट मिलाएं और गुनगुना होने तक छोड़ दें.

जब पानी गुनगुना हो जाए और नमक अच्छी तरह घुल जाए, तब 15-20 मिनट तक पानी में आराम से बैठें.

आखिर में सादे गुनगुने पानी से बॉडी को धो लें और नहाने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाएं.

ये तरीका तुरंत असर दिखाता है. लेकिन अगर आपकी त्वचा में कोई खुला घाव या संक्रमण है या आपको नमक से एलर्जी है, तो नमक के पानी से नहाने से बचें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.