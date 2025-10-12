IND vs WI: कुलदीप ने जड़ा पंजा, इन आंकड़ों ने बनाया वेस्टइंडीज के खिलाफ खौफ का दूसरा नाम, तीनों फॉर्मेट में मचाया है तहलका

- कुलदीप ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 82 रन देकर पांच विकेट लिए, जो उनका पांचवां पांच विकेट हॉल है
- भारत ने अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज को 248 रनों पर आउट कर फॉलो-ऑन लागू कर मैच में बढ़त बना ली है
- कुलदीप ने टेस्ट में चार मैचों में 19, वनडे में 19 मैचों में 33 और टी20 में नौ मैचों में 17 विकेट लिए हैं
Kuldeep Yadav Performence vs West Indies in All Formats: बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 82 रन देकर 5 विकेट लिए, जो इस फार्मेंट में उनका पांचवां पांच विकेट हॉल है. इस तरह भारत ने अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज को 81.5 ओवरों में 248 रनों पर समेट दिया. कम टर्न और उछाल वाली पिच पर पहली पारी में 270 रनों की मजबूत बढ़त के साथ, भारत ने फॉलो-ऑन लागू कर दिया और मैच को चौथे दिन तक ले जाने के लिए उसे एक बड़ी चुनौती पार करनी होगी.
ऐसे कुलदीप ने मैच का पलट दिया पासा
अपनी चतुराई, वेरिएशन और लय के साथ बेहतरीन नियंत्रण में कुलदीप ने सुबह के सत्र में शाई होप, टेविन इमलाच और जस्टिन ग्रेव्स को जल्दी-जल्दी आउट करके भारत के लिए मैच का पासा पलट दिया. खैरी पियरे और एंडरसन फिलिप के बीच नौवें विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी ने कुछ देर तक संयम जरूर दिखाया, लेकिन लंच के तुरंत बाद जसप्रीत बुमराह ने फिलिप को आउट कर दिया.
गुगली ने दिलाया कुलदीप को पंजा
भारत के धैर्य की परीक्षा आखिरी विकेट के लिए 27 रनों की साझेदारी ने ली, जहां फिलिप ने मजबूती से बचाव किया और जेडन सील्स ने कुलदीप के खिलाफ जवाबी हमला किया. सील्स आखिरी में कुलदीप की एक गुगली पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, जिससे उन्हें 26.5 ओवर में अपना पांचवां विकेट मिला और इसी के साथ भारत की बड़ी बढ़त और फॉलो-ऑन का फैसला पक्का हो गया.
वेस्टइंडीज के खिलाफ हमेशा एक घातक हथियार साबित हुए हैं कुलदीप
भारतीय टीम के चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव वेस्टइंडीज के खिलाफ हमेशा एक घातक हथियार साबित हुए हैं. उनकी गेंदबाजी में मौजूद वेरिएशन, टर्न और नियंत्रण ने कैरेबियाई बल्लेबाजों को बार-बार परेशान किया है. कुलदीप ने अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में 4 मैचों में 19 विकेट झटके हैं जबकि वनडे में खेले गए 19 मैचों में 33 विकेट और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 9 मैचों में 17 विकेट अपने नाम किए हैं.
खास बात यह है कि उनका स्ट्राइक रेट हर फॉर्मेट में बेहद शानदार रहा है. कुलदीप ने टेस्ट में 33.8 तो वनडे में 27.3 और टी20 में मात्र 12.7 के स्ट्राइक रेट से गेंदबाजी की है जो बताता है कि वे कितनी जल्दी विकेट हासिल करते हैं. उनकी गेंदें हवा में धीमी होकर टर्न लेती हैं और बल्लेबाज धोखा खा जाते हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ कुलदीप की सफलता उनका लगातार प्रयास और स्पिन के बेहतरीन इस्तेमाल का नतीजा है. उनकी बॉलिंग काफी आक्रामक भी है और यही कारण है कि वो हर बार कैरेबियाई बल्लेबाजों के लिए एक पहेली साबित होते हैं.
कुलदीप यादव बनाम वेस्टइंडीज
टेस्ट: 4 मैच | 19 विकेट | औसत 33.8
वनडे: 19 मैच | 33 विकेट | औसत 27.3
टी20: 9 मैच | 17 विकेट | औसत 12.7
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं