IND vs SA: ODI में अफ्रीका के खिलाफ किन 5 भारतीय गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट? कुलदीप के पास इतिहास रचने का मौका

बात करें देश के उन 5 प्रमुख गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

IND vs SA: ODI में अफ्रीका के खिलाफ किन 5 भारतीय गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट? कुलदीप के पास इतिहास रचने का मौका
Kuldeep Yadav
  • अनिल कुंबले ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा 46 विकेट 39 पारियों में 32.00 की औसत से लिए हैं
  • हरभजन सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 23 पारियों में 31.74 की औसत से 31 विकेट हासिल किए हैं
  • जवागल श्रीनाथ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 33 पारियों में 50.25 की औसत से 28 विकेट लिए हैं
Most Wickets For India Against South Africa In ODI: टेस्ट का रोमांच समाप्त हो चुका है. 30 नवंबर से क्रिकेट प्रेमियों को अब वनडे का रोमांच देखने को मिलेगा. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा. महत्वपूर्ण मुकाबले का आगाज हो, उससे पहले बात करें देश के उन 5 प्रमुख गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

अनिल कुंबले (46)

भारत की तरफ से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले के नाम दर्ज है. कुंबले ने प्रोटियाज के खिलाफ 1992 से 2006 के बीच कुल 40 मैच खेले. इस बीच वह 39 पारियों में 32.00 की औसत से 46 विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

हरभजन सिंह (31)

दूसरे स्थान पर हरभजन सिंह काबिज हैं. दिग्गज ऑफ स्पिनर ने अफ्रीका के खिलाफ वनडे में 2001 से 2015 के बीच कुल 24 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 23 पारियों में 31.74 की औसत से 31 विकेट झटकने में कामयाब रहे.

जवागल श्रीनाथ (28)

तीसरे स्थान पर पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ का नाम आता है. जिन्होंने अफ्रीका के खिलाफ 1991 से 2001 के बीच कुल 33 वनडे खेले. इस बीच वह 33 पारियों में 50.25 की औसत से 28 विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

कुलदीप यादव (27)

चौथे स्थान पर मौजूदा 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव काबिज हैं. कुलदीप को अफ्रीका के खिलाफ खबर लिखे जाने तक वनडे में 13 मैच की 13 पारियों में 16.51 की औसत से 27 सफलता हाथ लगी है. 18 रन खर्च कर 4 विकेट एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है. आगामी सीरीज में अगर वह कुछ और प्रमुख विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं तो कई दिग्गजों को पीछे छोड़ देंगे.

वेंकटेश प्रसाद (25)

टॉप-5 में आखिरी नाम वेंकटेश प्रसाद का आता है. पूर्व तेज गेंदबाज ने अफ्रीका के खिलाफ वनडे में 1995 से 2001 के बीच कुल 20 मैच खेले. इस बीच वह 20 पारियों में 31.12 की औसत से 25 विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

