सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट पर नसीरुद्दीन शाह के बयान को बीजेपी एमपी ने बताया सफेद झूठ, कहा- इंटरनेशनल साजिश की हो जांच

कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (SRFTI) के छात्रों के विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं को लेकर अब बीजेपी और अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बीच आरोपों का दौर तेज हो गया है. शाह के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद और प्रवक्ता राहुल सिन्हा ने अभिनेता के बयानों की पूरी जांच किए जाने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि शाह के बयान किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश से जुड़े हो सकते हैं. वो अब एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए हैं और इस साजिश में विदेशी ताकतें तथा विपक्षी दल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई(एम) शामिल हैं. ये लोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं.

बीजेपी का कहना है कि नसीरुद्दीन शाह सरासर झूठ बोल रहे हैं और छात्रों को नुकसान पहुंचाने तथा उनका भविष्य खराब करने के लिए लोगों की भावनाओं को और भड़का रहे हैं. जबकि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है.

सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के उन छात्रों का समर्थन किया है, जो परिसर में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी विचारधारा और नीतियों से सहमत नहीं होने वाले लोगों से बदला ले रही है. एसआरएफटीआई के छात्र 12 अक्टूबर से कुलपति संतोष अजमेरा के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं. वे परिसर में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में शाह ने कहा कि इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी ‘चालाकी से हासिल की गई जीत' के बाद भाजपा की बदले की राजनीति का ताजा शिकार इस प्रतिष्ठित फिल्म संस्थान के छात्र बने हैं. बीजेपी अब उन सभी लोगों से बदला लेने पर आमादा दिख रही है, जो उसकी विचारधारा और नीतियों से सहमत नहीं हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘इस बदले की राजनीति के ताजा शिकार सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के छात्र और भावी फिल्म निर्माता हैं. प्रशासन से जवाबदेही की मांग करने के बदले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, निगरानी में रखा गया, धमकियां दी गईं और अब उन्हें छात्रावास खाली करने के लिए भी कहा गया है.''

नसीरुद्दीन शाह ने कहा, ‘‘अब वह इस देश के भावी फिल्म निर्माताओं का या तो ब्रेनवॉश करने या उन्हें डराने की उम्मीद कर रही है. मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला है. ये वे युवा हैं, जो भविष्य में हमें अपने बारे में, हमारे देश के बारे में और हम जिस स्थिति में हैं, उसके बारे में सच्चाई बताएंगे. मैं सभी विवेकशील नागरिकों से सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के छात्रों की मांगों का समर्थन करने की अपील करता हूं.''

27 सितंबर को एक कार्यक्रम के दौरान छात्रों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध उपभोक्ता जागरूकता संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत (एबीजीपी) के सदस्यों के बीच झड़प हुई थी. इसके बाद चार अक्टूबर को बंगीय हिंदू जागरण मंच के सदस्यों द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान परिसर में फिर झड़प हुई. पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने संस्थान का गेट तोड़कर खोलने की कोशिश की थी.

16 अक्टूबर को जारी एक नोटिस में एसआरएफटीआई ने अपने फिल्म तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया विभागों की नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 13 नवंबर तक निलंबित कर दी थीं. संस्थान ने छात्रों को 24 घंटे के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश भी दिया था. संस्थान में 21 अक्टूबर तक पूजा की छुट्टियां थीं.

प्रदर्शनकारी छात्र परिसर की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए और हिंसक घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए अपना आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं.

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