IND vs PAK: गलती की मिलेगी सजा? आज ICC के सामने पेश होंगे हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान

Asia Cup 2025: आज आईसीसी के आगे पेश होंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान.

आज होगी हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर सुनवाई
  • एशिया कप 2025 में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत आईसीसी के सामने पेश की गई
  • सूर्यकुमार यादव ने खुद को दोषमुक्त बताया और आईसीसी ने उन्हें आगे टिप्पणी से बचने की सलाह दी
  • IND vs PAK सुपर 4 मुकाबले में पाक खिलाड़ियों रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ अभद्र इशारों पर सुनवाई हो रही है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Asia Cup 2025: दुबई में चल रहे एशिया कप में विवादों का बवंडर थम नहीं रहा है. आईसीसी के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की शिकायत सुनी. भारतीय क्रिकेट फैंस इस बात का इंतजार करते रहे कि आईसीसी सूर्यकुमार यादव पर क्या, क्यों और किस तरह के फैसले लेता है.

'नॉट गिल्टी' (NOT Guilty)

सूर्यकुमार यादव ने खुद को 'नॉट गिल्टी' (NOT Guilty) कहा और आईसीसी के समक्ष पेश हुए. सूर्यकुमार के साथ बीसीसीआई के COO हेमांग अमीन क्रिकेट आपरेशंस सुमीत मल्लापुरकर भी मौजूद रहे. आईसीसी ने सुनवाई के बाद सूर्यकुमार यादव को आगे ऐसी टिप्पणी से बचने की नसीहत दी है. उनपर क्या फैसला लिया गया है, इस बारे में आज जानकारी दी जाएगी.

आईसीसी की अदालत में हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान

आज ही बीसीसीआई की शिकायत पर आईसीसी के मैच रेफरी रिची रिचर्डसन हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ की गई शिकायत पर भी सुनवाई करेंगे. भारत-पाकिस्तान के सुपर 4 मुकाबले के दौरान साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने कई बार अभद्र और आक्रामक इशारे किए, जो खेल भावना के बिल्कुल खिलाफ रहे. इन इशारों ने दोनों टीमों के बीच माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है. 

41 साल में सबसे बड़ा तनाव

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि अब 28 सितंबर को दोनों टीमों के बीच 41 साल के टूर्नामेंट के इतिहास में होने वाली पहली फाइनल भिड़ंत से पहले इसे लेकर सभी सावधान नजर आ रहे हैं. पिछले भारत-पाकिस्तान मैच में भी खिलाड़ी आपस में लगभग उलझते से नजर आ रहे थे. तीखे शब्दों का आदान-प्रदान और स्लेजिंग लगातार होती रही. 

क्या कहते हैं पाकिस्तान के हेड कोच हेसन

बांग्लादेश को सुपर 4 में हराकर फाइनल में पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड के कोच माइक हेसन ने कहा, 'जहां तक इशारों की बात है, (इन मैचों में) हमेशा जुनून होता ही है, है कि नहीं? जहां तक हाई प्रेशर गेम की बात है हमारा फोकस अच्छी क्रिकेट खेलने पर होगा, यही मेरा काम है.' लेकिन पाक टीम के हेड कोच हेसन अभद्र या विवाद से भरे इशारों को रोकने की बात की कोई गारंटी नहीं ले सके. 

क्या करेगा आईसीसी 

इन्हीं इशारों को लेकर बीसीसीआई की शिकायत पर आईसीसी के सामने हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पीसीबी के अधिकारियों के साथ पेश हो रहे हैं. माना जा रहा है कि पीसीबी दलील देगा कि ‘उनके खिलाड़ियों ने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा सिर्फ इशारे किये हैं.'

लेकिन मौजूदा हालात में ये इशारे ना सिर्फ भड़काऊ थे, बल्कि क्रिकेट का नुकसान करते नजर आते हैं. क्या आईसीसी इन खिलाड़ियों को सिर्फ वॉर्निंग देकर छोड़ेगा या कोई सख्त फैसला भी ले सकता है? आईसीसी खेल को बचाने के लिए इन खिलाड़ियों पर कितना सख्त हो पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा.

