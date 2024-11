VIDEO: पहले ही मैच में टीम इंडिया के साथ हुआ 'धोखा'! केएल राहुल को अंपायर ने विवादास्पद तरीके से दिया आउट

KL Rahul Was Out Controversially: पर्थ टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया को चौथा झटका सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के रूप में लगा है. हालांकि, गेंद उनके बल्ले से लगी थी या पैड से इसपर खिलाड़ियों के बीच असहमति नजर आई. यही नहीं अंपायर की तरफ से आउट दिए जाने के बाद केएल राहुल भी ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटते हुए नाखुश नजर आए. विपक्षी टीम की तरफ से लिए गए रिव्यू में भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनका बल्ला गेंद से टकराने के बजाय उनके पैड से पहले टकराई हो, लेकिन अंपायर का निर्णय सर्वमान रहा और राहुल को निराश कदमों के साथ पवेलियन का रुख करना पड़ा.

अंपायर के फैसले से खफा हुए भारतीय फैंस

केएल राहुल के आउट दिए जाने के बाद अंपायर के फैसले से भारतीय फैंस काफी निराश हैं. लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं.

Matthew Hayden explaining the KL Rahul bat-pad scenario.



- Unlucky, KL. 💔 pic.twitter.com/lf0UOWwmy8 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 22, 2024

@Vipintiwari952 नाम के फैन ने अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, ''यह क्या है. वह आउट नहीं है. अंपायरों को अपने दिमाग की जांच करवानी चाहिए.''

What the hell, that's not out! These umpires need to get their heads checked.



KL Rahul won't be happy; he was looking amazing out there! pic.twitter.com/O17H6UnfhM — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) November 22, 2024

@SelflessCricket नाम के क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, ''स्पष्ट तौर पर कोई संपर्क नहीं था. केएल राहुल नॉट आउट थे.''

There was clear no connection. KL Rahul was not out. pic.twitter.com/KSxwj56VIU — Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) November 22, 2024

@VinayDokania नाम के शख्स ने लिखा है, ''गेंद नहीं लगी, बल्ला पैड पर लगा है.''

Ball hit nothing

Bat hit the pad

That created the sound



What a shitty piece of umpiring from the 3rd umpire to give KL Rahul out.



Scanner on the broadcasters as well on not providing the proper offside and front on angles



Terrible terrible decison.#INDvsAUS #INDvAUS pic.twitter.com/Jhztn0zueQ — Vinay Kumar Dokania (@VinayDokania) November 22, 2024

26 रन बनाने में कामयाब रहे केएल राहुल

पर्थ टेस्ट की पहली इनिंग्स में पारी का आगाज करते हुए केएल राहुल ने कुल 74 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 35.13 की स्ट्राइक रेट से 26 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से तीन चौके निकला. ब्लू टीम के लिए पहली पारी में वह चौथे बल्लेबाज के रूप में आउट हुए.

