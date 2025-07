IPL 2026: इंग्लैंड में धमाल मचा रहे स्टार के पीछे पड़ी KKR, इस तरह टीम में एंट्री की चल रही है बात

KL Rahul, IPL 2026: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. इंग्लैंड दौरे पर बल्ले से कहर ढा रहे देश के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल आईपीएल के 19वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के बजाय कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं. 33 वर्षीय खिलाड़ी को लेकर बताया जा रहा है कि केकेआर की टीम आईपीएल 2026 के लिए उन्हें हर हाल में ट्रेड करना चाहती है. जिसके लिए फ्रेंचाइजी ने अभी से एड़ी चोटी का दम लगाना शुरू कर दिया है.

आईपीएल के पिछले सीजन में खराब प्रदर्शन के बाद केकेआर की टीम पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजर रही है. यही वजह है कि पिछले काफी लंबे समय से टीम के हेड कोच रहे चंद्रकांत पंडित और गेंदबाजी कोच भरत अरुण से फ्रेंचाइजी ने नाता तोड़ लिया है. इसके अलावा खबर ये भी सामने आ रही है कि फ्रेंचाइजी केएल राहुल को ट्रेड कर अजिंक्य रहाणे के बजाय उन्हें अगले सीजन में कमान सौंपने की तैयारी कर रही है.

