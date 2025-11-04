केएल राहुल के लिए रिंकू सिंह को रिलीज करेगी KKR? दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रेड पर यहां फंस रही बातचीत- रिपोर्ट

KL Rahul Delhi Capitals Kolkata Kinght Riders IPL Trade Talk: आईपीएल 2026 के लिए अगले महीने मिनी निलानी होने है और उससे पहले ट्रेड विंडो खुली हुई है. मिनी ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स कैंप से आ रही खबरों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. रिपोर्ट्स की मानें को कोलकाता नाइट राइडर्स की नजरें केएल राहुल पर हैं. कोलकाता केएल राहुल के रूप में एक कप्तान और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज देख रहा है. इसको लेकर कोलकाता और दिल्ली कैपिटल्स मैनेजमेंट के बीच अनौपचारिक भी हुई है. लेकिन बात फंस जा रही है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल के ट्रेड को लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स को कम से कम तीन प्रपोजल दिए हैं. लेकिन कोलकाता किसी पर भी सहमत नहीं है. दिल्ली ने पहला प्रपोजल दिया है कि केएल राहुल के बदले उन्हें सुनील नरेन चाहिए. दूसरा प्रपोजल है कि केएल राहुल के बदले उन्हें अंगकृष रघुवंशी और रिंकू सिंह चाहिए. तीसरा प्रपोजल है कि उन्हें केएल राहुल के बदले हर्षित राणा और अंगकृष रघुवंशी चाहिए. कोलकाता नाइट राइडर्स इन तीनों के लिए राजी नहीं है.

अभिषेक नायर जब के कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच बने हैं, तब से विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई. नायर और रघुवंशी के रिश्ते काफी पुराने हैं. नायर ने उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रशिक्षित किया है. लेकिन दिल्ली की उनमें दिलचस्पी कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि यह युवा जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स (डीसी के सह-मालिक) एथलीट हैं और कुछ समय से फ्रेंचाइजी के रडार पर हैं.

कोलकाता कैंप का मानना है कि रिंकू और हर्षित उनके घरेलू खिलाड़ी हैं और दोनों अभी कई साल फ्रेंचाइजी के साथ रह सकते हैं. जैसी स्थिति है, उससे कोई व्यावहारिक समाधान निकलता नहीं दिख रहा है. दिल्ली कैपिटल्स संजू सैमसन-ट्रिस्टन स्टब्स और अनकैप्ड-भारतीय-खिलाड़ियों की अदला-बदली को औपचारिक रूप देने के करीब है.

केएल राहुल और संजू सैमसन के एक ही टीम में होने से दिल्ली की ब्रांड वैल्यू बढ़ सकती हैं, लेकिन बड़ा सवाल प्लेइंग इलेवन को लेकर बनेगा. दोनों किस क्रम पर बल्लेबाजी करेंगे? अभिषेक पोरेल के साथ ओपनिंग कौन करेगा? क्या सैमसन नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए राजी होंगे? या क्या वे राहुल को मध्य-क्रम में वापस भेज देंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली कैपिटल्स का थिंक-टैंक तलाश रहा होगा.

दूसरी तरफ कोलकाता के लिए भी समस्याएं कम नहीं हैं, क्योंकि पिछले सीज़न में उनके पास कप्तान के रूप में अजिंक्य रहाणे थे, लेकिन 37 वर्षीय बल्लेबाज फ्रेंचाइजी का चेहरा नहीं बन सकते हैं. केएल राहुल के रूप में कोलकाता को एक लीडर मिल सकता है. वहीं नीलामी पूल में बहुत अधिक विकल्प नहीं होंगे, ऐसे में केएल राहुल का ट्रेड उनके लिए एक बेहतर समीकरण समझ आता है. और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए बेताब हैं. तीन बार के आईपीएल विजेताओं के लिए पिछला सीज़न अच्छा नहीं रहा था और उन्हें अगले सीजन से पहले उन्हें कई सवालों के जवाब ढूंढने होंगे.

