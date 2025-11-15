IND vs SA: केएल राहुल के लिए कोलकाता टेस्ट बना यादगार, 'सपनों' का रिकॉर्ड किया पूरा

KL Rahul Completes 4,000 Test Runs: केएल राहुल ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. वह टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की तरफ से 4000 रन बनाने वाले 18वें बल्लेबाज बन गए हैं. 2014 से खबर लिखे जाने तक देश के लिए उन्होंने 66* टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 115 पारियों में 36.71 की औसत से 4002 रन निकले हैं. राहुल के नाम टेस्ट क्रिकेट में 11 शतक और 20 अर्धशतक दर्ज है. यहां एक मैच में खेली गई 199 रनों की पारी उनकी टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ पारी है.

सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड

भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है. सचिन ने भारतीय टीम की तरफ से 1989 से 2013 के बीच कुल 200 मुकाबलों में हिस्सा लिया था. इस बीच 329 पारियों में वह 53.78 की औसत से 15921 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 51 शतक और 68 अर्धशतक देखने को मिले. नाबाद 248 रनों की पारी उनकी एक मैच में सर्वोच्च पारी रही.

🚨 KL RAHUL COMPLETED 4000 RUNS IN TEST CRICKET 🇮🇳



- One of the best Test Openers in this generation. pic.twitter.com/SCY1pMS58i — Johns. (@CricCrazyJohns) November 15, 2025

भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

15921 - सचिन तेंदुलकर

13265 - राहुल द्रविड़

10122 - सुनील गावस्कर

9230 - विराट कोहली

8781 - वीवीएस लक्ष्मण

8503 - वीरेंद्र सहवाग

7212 - सौरव गांगुली

7195 - चेतेश्वर पुजारा

6868 - दिलीप वेंगसरकर

6215 - मोहम्मद अजहरुद्दीन

नोटः 4002 रन के साथ केएल राहुल 18वें पायदान पर काबिज हैं.

