Dhurandhar box office collection Day 1: धुरंधर ने तोड़ा सैयारा का रिकॉर्ड, कर डाली इतने करोड़ की ओपनिंग

Dhurandhar box office collection Day 1: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन की फिल्म 'धुरंधर' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. रिलीज से पहले इस फिल्म को विवादों का सामना करना पड़ा.इतना ही नहीं 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग भी चर्चा में रही. लेकिन फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने हर किसी को हैरान कर दिया है. जहां इस फिल्म की एडवांस बुकिंग खराब बताई जा रही थी, वहीं इस फिल्म ने शानदार ओपनिंग की है. इतना ही नहीं रणवीर सिंह की इस फिल्म ने सैयारा का रिकॉर्ड भी तोड़ा डाला है.

धुरंधर पहले दिन की कितनी ओपनिंग

'धुरंधर' ने रिलीज के पहले ही दिन दर्शकों का दिल जीत लिया. सैकनिल्क के मुताबिक 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस एक्शन-थ्रिलर ने भारत में नेट कलेक्शन के हिसाब से करीब 21.77 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली. यह आंकड़ा सभी भाषाओं को मिलाकर है और अभी लाइव डेटा पर आधारित है, जिसमें अगले दो घंटों की एडवांस बुकिंग भी शामिल है. शाम 10 बजे तक फाइनल अनुमान जारी होने की उम्मीद है. देखा जाए तो धुरंधर ने पहले दिन सैयारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 21.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

धुरंधर को कहां-कहां मिला अच्छा रिस्पॉन्स

फिल्म को मिल रही जबरदस्त शुरुआत से इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई है. हिंदी वर्जन में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 26.44 फीसदी रही, जो पहले दिन के लिए काफी संतोषजनक है. खासकर 2डी और आईमैक्स 2डी शो में दर्शकों की भीड़ देखने को मिली. दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बैंगलोर जैसे शहरों में दोपहर के शो में 30 फीसदी से ज्यादा ऑक्यूपेंसी रही, जबकि शाम और रात के शो में यह और बढ़ने की संभावना है. दक्षिण भारत में तमिल और तेलुगु वर्जन ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिससे कुल कलेक्शन में इजाफा हुआ.

धुरंधर में किसी एक्टिंग ज्यादा अच्छी

'धुरंधर' का निर्देशन आदित्य धर ने किया है, जिन्होंने 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं. फिल्म का प्रोडक्शन जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज ने संभाला है. इसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं, जो एक साहसी अफसर के किरदार में नजर आ रहे हैं. उनके साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकार हैं, जो अपनी दमदार एक्टिंग से स्क्रीन पर आग उगल रहे हैं. नई आने वाली एक्ट्रेस सारा अर्जुन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

धुरंधर में कहानी क्या है

फिल्म की कहानी एक हाई-वोल्टेज मिशन पर आधारित है, जिसमें देशभक्ति, सस्पेंस और एक्शन का जबरदस्त मिश्रण है. रणवीर सिंह की एनर्जी और संजय दत्त की दबंगई ने दर्शकों को थिएटर तक खींच लिया. सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर तारीफों का पुलिंदा बंधा हुआ है. कई फैंस ने इसे 'इस साल की बेस्ट एक्शन फिल्म' करार दिया है.