जसप्रीत बुमराह की कहर बरपाती गेंदबाजी देख क्रिकेट की दुनिया के 5 'पांडव' हुए खुश

Jasprit Bumrah, India vs South Africa: कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की. उसे देख उनकी हर कोई सराहना कर रहा है.

Read Time: 3 mins
जसप्रीत बुमराह की कहर बरपाती गेंदबाजी देख क्रिकेट की दुनिया के 5 'पांडव' हुए खुश
Jasprit Bumrah
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 14 नवंबर से शुरू हुआ है
  • जसप्रीत बुमराह ने पहले दिन 14 ओवर में 27 रन देकर पांच विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की है
  • पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और डोड्डा गणेश ने बुमराह की क्लासी और जीनियस गेंदबाजी की प्रशंसा की है
Jasprit Bumrah, India vs South Africa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी के दौरान पहले दिन ही जसप्रीत बुमराह प्रचंड लय में नजर में आए. टीम के लिए पहली पारी में उन्होंने कुल 14 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 1.92 की इकोनॉमी से 27 रन खर्च करते हुए 5 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. जिसे देख देश के ही नहीं बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी उनकी सराहना करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. कुछ पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों के बयान इस प्रकार है-

इरफान पठान

भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी इरफान पठान ने बुमराह की सराहना करते हुए एक पोस्ट साझा किया है. जहां स्टार तेज गेंदबाज को पूरी तरह से क्लासी करार दिया है. उन्होंने लिखा है, 'जसप्रीत बुमराह क्लास के प्रतीक हैं!'

डोड्डा गणेश

भारतीय टीम की तरफ से 4 टेस्ट और 1 वनडे मैच खेल चुके पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डा गणेश भी बुमराह की उम्दा गेंदबाजी को देख काफी खुश हैं. उन्होंने स्टार गेंदबाज की सराहना करते हुए लिखा है, 'बुमराह जीनियस हैं. पूरी तरह से जीनियस.'

संजय बांगर

दिन का खेल समाप्त होने के बाद संजय बांगर ने ईएसपीएन क्रिकइन्फो पर चर्चा करते हुए कहा, 'बुमराह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह आक्रामक फील्डिंग सजाए बिना भी आक्रामक गेंदबाजी कर सकता है. खिलाड़ी जब रिंग में होते हैं तो हमें लगता है कि वह शायद रक्षात्मक मानसिकता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. मगर उस दौरान वह जो करते हैं वह यह है कि रक्षात्मक फील्डिंग के साथ भी वह एक घातक गेंदबाज बन जाते हैं.

वर्नोन फिलेंडर

पूर्व अफ्रीकी तेज गेंदबाज वर्नोन फिलेंडर ने कहा, ' मैदान में वह बल्लेबाजों को कभी भी ढील नहीं देते हैं. उनकी गेंदें हमेशा ऑफ स्टंप या ज्यादा से ज्यादा मिडिल स्टंप पर आती हैं. यही वजह है कि विपक्षी बल्लेबाज उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं.'

आकाश चोपड़ा

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का मानना है कि मौजूदा समय में बुमराह जैसा कोई गेंदबाज नहीं है. उन्होंने कहा, 'वह नई और पुरानी गेंदों को कोण के साथ फुल और शॉर्ट लेंथ पर डालते हैं. जिसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है. वास्तव में जस्सी जैसा कोई नहीं है.'

