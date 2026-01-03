विज्ञापन
IPL से बांग्लादेश Out, क्रिकेट की दुनिया का अगला पाकिस्तान!

KKR Mustafizur Rahman Out from IPL 2026: 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस वाले 30 साल के मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदकर उन्हें बांग्लादेश का IPL में सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया.

KKR Mustafizur Rahman Out from IPL 2026: आख़िरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद पिछले कई दिनों से की जा रही थी. बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफ़िज़र रहमान को BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स से रीलीज़ करने का फ़ैसला सुना दिया है. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, “हाल की घटनाओं के मद्देनज़र BCCI ने केकेआर (कोलकाता नाइट राइडर्स से) अपने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्ताफ़िजुर रहमान को रीलीज़ करने को कहा है. BCCI ने ये भी कहा है कि अगर केकेआर टीम इसका कोई विकल्प मांगती है तो वो उसे उसकी अनुमति दे देगी.”

जनभावना की वजह से हुआ फैसला

पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं (भारतीय नागरिकों) पर हो रहे अत्याचार को लेकर कई राजनेता और धर्मगुरु ने एक तरह से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफ़िज़र रहमान को लेकर मुहिम चल रही थी. आख़िरकार बीसीसीआई ने ये फ़ैसला सुनाकर मुस्ताफ़िज़ु को IPL से बाहर का रास्ता दिखा दिया. 

पाकिस्तान के खिलाड़ी पहले ही IPL से बाहर

26/11 के हमले के बाद से पाकस्तानी खिलाड़ियों को IPL का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं है. सरहद पार से आतंकी हमलों और भारत-पाकिस्तान के हालात की वजह से दोनों देश अब ना तो द्विपक्षी टूर्नामेंट खेलते हैं और ना ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय लीग में आकर खेलने की इजाज़त है. सिर्फ़ मल्टी नेशन या मल्टी नेशन इवेंट जैसे एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप में और मल्टी स्पोर्टिंग एवेंट जैसे एशियाड या ओलिंपिक्स में ही भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होती हैं. 

बांग्लादेश कहीं पाकिस्तान की राह पर तो नहीं?

बांग्लादेश और भारत के बीच सरहद पार से आतंक के हालात तो नहीं. लेकिन बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार को लेकर भयावह तस्वीरें आईं हैं जिसकी वजह से ये फ़ैसला लिया गया है. अगर बांग्लादेश के राजनीतिक हालात नहीं सुधरते या फिर बांग्लादेश में भारतीयों पर अत्याचार के मामले बंद नहीं होते तो इस पड़ोसी देश के क्रिकेट को भी अच्छा ख़ासा नुकसान उठाना पड़ सकता है.  बांग्लादेश और भारत के बीच सितंबर में 3 वनडे और 3 टी-20 मैचों की सीरीज़ का एलान किया गया है. अगर हालात नहीं सुधरे तो ये सीरीज़ भी खटाई में पड़ सकती है. वैसे इस सीरीज़ के होने में आठ-नौ महीने का वक्त है और तबतक हालात बदल भी सकते हैं.

KKR के पास क्या हो सकते हैं विकल्प

बीसीसीआई ने कहा है कि अगर केकेआर किसी विकल्प की मांग करते है तो वो उसे उसकी अनुमति दे देंगे. देखना होगा की कोलकाता का टीम मैनेजमेंट अब किस लेफ़्ट ऑर्म पेसर को अपना विकल्प बनाता है. या फिर किसी और गेंदबाज़ के लिए पैसे खर्च करना चाहता है. मौजूदा ऑक्शन में इंग्लैंड के दांये हाथ के पेसर गस एटकिंसन, ऑस्ट्रेलिया के दांये हाथ के पेसर झाई रिचर्डसन, दक्षिण अफ़्रीका के दांये हाथ के पेसर गेराल्ड कोएट्ज़ी जैसे नामचीन गेंदबाज़ UNSOLD रहे थे. ऐसे में कोलकाता की टीम बांये हाथ के पेसर को ही विकल्प चुनती है या इनमें से कोई एक नाम चुनती है, ये देखना दिलचस्प होगा.  

मुस्ताफ़िज़ुर के लिए कई टीमें थीं तैयार 

बांग्लादेशी लेफ़्ट आर्म पेसर मुस्ताफ़िज़ुर रहमान के लिए बोली के दौरान 16दिसंबर को कई टीमों में होड़ लगी. फिर चेन्नई और कोलकाता की टीमों उन्हें हासिल करने की रेस में आ गईं. आख़िरकार 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस वाले 30 साल के मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदकर उन्हें बांग्लादेश का IPL में सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया. मुस्ताफ़िज़ुर के नाम 126 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैचों में 7.20 की इकॉनमी के साथ 158 विकेट हैं. उनके नाम आईपीएल के 60 मैचों में 8.13 की इकॉनमी के साथ 65 विकेट हैं. 

बांग्लादेश के बाक़ी 6 खिलाड़ी रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, तंज़िम हसन साकिब, नाहिद राणा, शोरिफ़ुल इस्लाम और रकिबुल हसन उस बाज़ार में नहीं बिक पाये. मीडिया में ये ख़बर भी आई कि BCCI के मुताबिक बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर ऑक्शन के लिए कोई बैन नहीं था. 

1350+ खिलाड़ियों से करीब 350 की बनी फ़ाइनल लिस्ट

IPL 2026 की नीलामी से पहले दुनिया भर के 1350 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने अपना पंजीकरण कवाया. 16 दिसंबर को अबू धाबी में ऑक्शन के लिए इनमें से तकरीबन 350 खिलाड़ियों की सूची बनाई गई जिनमें करीब 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल रहे. IPL के नियम और सरकार की नीति के तहत इनमें पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले से ही शामिल नहीं हो सकते थे. जिन 40 खिलाड़ियों की बेस प्राइस 2 करोड़ रही उनमें बांग्लादेश के मुस्ताफ़िज़र रहमान शामिल रहे. नीलामी में जो खिलाड़ी शामिल हुए उनकी संख्या पर एक नज़र डालें. 

नीलामी में किस देश के कितने खिलाड़ी- कितने बिके 

देशनीलामी में शामिल खिलाड़ीबिके हुए खिलाड़ी
भारत24445
ऑस्ट्रेलिया216
इंग्लैंड225
न्यूज़ीलैंड168
दक्षिण अफ़्रीका164
श्रीलंका123
अफ़ग़ानिस्तान101
वेस्ट इंडीज़92
बांग्लादेश71
आयरलैंड10
मलेशिया10
