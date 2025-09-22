विज्ञापन
IND vs PAK: 'अपने पूरे करियर में वह...', अभिषेक शर्मा को लेकर केविन पीटरसन ने की भविष्यवाणी

Kevin Pietersen react on Abhishek Sharma: पीटरसन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अभिषेक शर्मा को लेकर भविष्यवाणी की है

IND vs PAK: 'अपने पूरे करियर में वह...', अभिषेक शर्मा को लेकर केविन पीटरसन ने की भविष्यवाणी
Kevin Pietersen Big Statement on Abhishek Sharma
  • केविन पीटरसन ने अभिषेक शर्मा को अगले स्तर का बल्लेबाज बताया जो असफल होकर भी सफलता हासिल करेगा
  • अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 39 गेंदों में 74 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया
  • शर्मा ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 50 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया
Kevin Pietersen Prediction on Abhishek Sharma: पाकिस्तान के खिलाफ मैच में (IND vs PAK, Abhishek Sharma) अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को देखकर केविन पीटरसन भी हैरान रह गए हैं. पीटरसन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अभिषेक शर्मा को लेकर भविष्यवाणी की है. पीटरनस ने अपने पोस्ट में अभिषेक को अगले स्तर का बल्लेबाज करार दिया है. इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने अभिषेक को लेकर लिखा, "अभिषेक शर्मा अगले स्तर के खिलाड़ी . वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो असफल हो जाएंगे और ऐसा करते हुए बहुत बेवकूफ़ दिखेंगे, लेकिन अपने पूरे करियर में दुनिया भर के गेंदबाज़ों की धुनाई करके लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान और खुशी लाएंगे.. उनकी नज़र कुछ और ही है..अपनी चमक बनाए रखो, दोस्त'

अभिषेक का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज 50 छक्कों का रिकॉर्ड, 'गुरु' को पीछे छोड़ा

अभिषेक शर्मा ने रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराने के दौरान विश्व रिकॉर्ड तोड़ा. अभिषेक शानदार फॉर्म में दिखे और उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबदबा बनाते हुए 39 गेंदों में 74 रन बनाए. इस पारी के दौरान अभिषेक ने गेंदों के हिसाब से टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 50 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया. अभिषेक शर्मा ने मात्र 331 गेंदों में सबसे तेज 50 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल की, जो पहले वेस्टइंडीज के बल्लेबाज इविन लुईस (366 गेंदों) के नाम था. आंद्रे रसेल (वेस्टइंडीज) तीसरे, हजरतुल्लाह जजई (अफगानिस्तान) चौथे और सूर्यकुमार यादव (भारत) 5वें स्थान पर हैं.

अभिषेक 350 गेंदों से कम में 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने. यही नहीं, उन्होंने अपने 'गुरु' युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ा है. शर्मा ने दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ 24 गेंद पर अर्धशतक लगाया. यह टी-20 में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भारतीय का सबसे तेज अर्धशतक है. पहले यह रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था, जिन्होंने 2012 में अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 29 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था.

अभिषेक को उनकी विस्फोटक पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। अभिषेक शर्मा ने शुभमन गिल के साथ मिलकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर में 105 रन जोड़कर भारत का एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा 'ऑपरेशन व्हाइट बॉल' सफलतापूर्वक पूरा किया.

अभिषेक ने पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में कहा, "आज सब कुछ साफ था. जिस तरह वे बिना वजह हम पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी कारण मैंने उनके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया. मैं टीम के लिए योगदान देना चाहता था."

उन्होंने गिल के साथ साझेदारी पर कहा, ''हम स्कूल के दिनों से साथ खेलते हैं. हम एक-दूसरे को समझते हैं. हमने सोचा था कि हम यह कर सकते हैं और आज वह दिन था. जिस तरह वह जवाब दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा. अगर आप किसी को इस तरह खेलते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि टीम समर्थन करती है और साथ देती है.यही मेरा इरादा है, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं और अगर मेरा दिन है, तो मैं अपनी टीम के लिए जीत हासिल करूंगा."

(IANS के इनपुट के साथ)

