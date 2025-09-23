Video: ऑस्ट्रेलिया में वैभव सूर्यवंशी ने मचाया गदर, गेंदबाजों का किया बुरा हाल, 22 गेंद में ऐसे तोड़ा कंगारुओं का घमंड

- ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 और भारत अंडर-19 के बीच पहले यूथ वनडे मैच में भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की
- ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में नौ विकेट पर 225 रन बनाए थे, जिसके बाद भारत ने लक्ष्य तीन विकेट खोकर पूरा किया
- वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें एक छक्का और सात चौके शामिल थे
Vaibhav Suryavanshi's first game in Australia: ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 और भारतीय अंडर 19 टीम के बीच 21 सितंबर को ब्रिसबेन में खेले गए पहले यूथ वनडे मैच (AUS Under-19 vs IND Under-19, 1st Youth ODI) में अंडर 19 भारतीय टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और 7 विकेट से मैच को जीत लिया. मैच में पहले ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम ने बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 9 विकेट पर 225 रन बनाए थे जिसके बाद भारतीय अंडर 19 टीम ने केवल तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इस मैच में एक बार फिर भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का जलवा रहा. वैभव ने केवल 22 गेंद पर 38 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें एक छक्का और 7 चौके शामिल रहे. वैभव की बल्लेबाजी ऐसी रही कि ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 गेंदबाज हैरान और परेशान हो गए. (IND U19 vs AUS U19 Highlights)
वैभव सूर्यवंशी का तूफान
वैभव की बल्लेबाजी का वीडियो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने शेयर किया है और कैप्शन में उनकी इस पारी को एंटरटेनिंग करार दिया है. वैभव ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धुनाई जमकर की और पहली ही गेंद से गदर मचा दिया. गेंदबाज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने उन्हें किस तरह की गेंदबाजी करनी है.
एक बार फिर टूटा कंगारुओं का घमंड
वैभव ने जहां अपनी बल्लेबाजी से धमाका किया तो वहीं, अभिज्ञान कुंडू ने भी ने तेजी से रन बनाए और 74 गेंदों पर 8 चौकों के साथ 5 छक्के लगाकर 87 रन ठोक दिए. वहीं, वेदांत ने 69 गेंद पर 8 चौकों की मदद से 61 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इस मैच में आयुष म्हात्रे सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए.
