'100 मीटर से ज्यादा...', क्रिकेट का रोमांच हो जाएगा दोगुना! अगर केविन पीटरसन की बात मान लेती है ICC

Kevin Pietersen Big Statement: केविन पीटरसन का कहना है कि अगर कोई बल्लेबाज 100 मीटर से ज्यादा दूरी का छक्का लगाता है तो स्कोर में 12 रन जुड़ने चाहिए!

Kevin Pietersen
  • पीटरसन ने क्रिकेट को और रोमांचक बनाने के लिए 100 मीटर से ज्यादा दूरी के छक्के पर 12 रन देने का सुझाव दिया है.
  • उनका मानना है कि इस नियम से बल्लेबाज लंबी दूरी के शॉट लगाने का प्रयास बढ़ाएंगे और खेल का मनोरंजन बढ़ेगा.
  • उन्होंने चार साल पहले भी यह सुझाव दिया था लेकिन उस समय फैंस ने उनके विचारों का मजाक बनाया था.
Kevin Pietersen Big Statement: क्रिकेट के खेल को और रोमांचक बनाने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि अगर कोई बल्लेबाज 100 मीटर से ज्यादा दूर छक्का लगाता है तो उसे छह रन के बजाय 12 रन दिया जाई. इससे क्रिकेट प्रेमियों का और मनोरंजन होगा. 45 वर्षीय पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज ने कहा, 'मैंने पहले भी कहा है और फिर से यही कहूंगा. अगर कोई बल्लेबाज 100 मीटर से ज्यादा दूरी का छक्का लगाता है तो स्कोर में 12 रन जुड़ने चाहिए! इससे बल्लेबाज ज्यादा लंबी दूरी के शॉट लगाने का प्रयास करेंगे. उनके इस कोशिश से और मनोरंजन बढ़ेगा.'

इससे पहले पूर्व क्रिकेटर ने करीब चार साल पहले एक पोस्ट किया था. जहां उन्होंने आईसीसी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को टैग करते हुए छोटे फॉर्मेट में बदलाव करने का सुझाव दिया था. उन्होंने लिखा था, 'यदि कोई बल्लेबाज 100 मीटर से लंबा छक्का लगाता है, तो उसे छह रन के बजाय 12 रन दिया जाना चाहिए. आईसीसी इस बारे में विचार करे. इंग्लैंड बोर्ड को 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में इस नियम को जोड़कर एक बार देखना चाहिए.'

हालांकि, उस दौरान फैंस ने उनका खूब मजाक उड़ाया था. एक फैन ने सवाल उठाते हुए लिखा था यदि कोई बल्लेबाज रिवर्स स्वीप के जरिए छक्का मारता है तो उसे कितना रन मिलना चाहिए? वहीं दूसरे क्रिकेट प्रेमी ने लिखा था कोई गेंदबाज 150 की रफ्तार से ऊपर की गेंदबाजी करे तो अंपायर को एक के बजाय दो गेंद दे देनी चाहिए.

केविन पीटरसन का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

केविन पीटरसन इंग्लैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. उन्होंने इंग्लिश टीम के लिए 2004 से 2014 के बीच कुल 275 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 340 पारियों में 44.30 की औसत से 13779 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 32 शतक और 67 अर्धशतक निकले.

England, Kevin Pietersen, Cricket
