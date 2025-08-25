Womens World Cup 2025: फातिमा बनीं कप्तान, 15 सदस्यीय पाकिस्तानी महिला टीम का हुआ ऐलान

Women's ODI WC 2025: भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय पाकिस्तानी महिला टीम का ऐलान हो चुका है. आगामी टूर्नामेंट में ग्रीन टीम की कमान फातिमा सना संभालेंगी, जिनके पास कप्तानी का ज्यादा अनुभव नहीं है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से पहले उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालीफायर मुकाबलों के दौरान लाहौर में टीम की अगुवाई की थी. उपकप्तानी की जिम्मेदारी मुनीबा अली सिद्दीकी के कंधों पर रखी गई है. चयनकर्ताओं ने वर्ल्ड कप के लिए 20 वर्षीय अनकैप्ड बैटर इमान फातिमा को भी मौका दिया है. जिन्हें क्वालीफायर्स मुकाबलों के दौरान टीम में शामिल नहीं किया गया था.

इन छह महिला खिलाड़ियों को पहली बार वर्ल्ड कप में जलवा बिखरने का मिला मौका

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए पाकिस्तानी महिला टीम में छह ऐसे खिलाड़ियों को पहली बार शामिल किया गया है. जिन्हें वर्ल्ड कप में शिरकत करने का अनुभव नहीं है. ये खिलाड़ी नतालिया परवेज, रमीन शमीम, सदाफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार और सैयदा अरूब शाह हैं.

🚨 JUST IN!! 🚨



Fatima Sana will lead Pakistan's 15-member squad for the upcoming ICC Women's Cricket World Cup 2025.



Uncapped batter Eyman Fatima included in the squad.#CricketTwitter pic.twitter.com/L7OFxrYXlB — Female Cricket (@imfemalecricket) August 25, 2025

बांग्लादेश महिला टीम के साथ है पहला मुकाबला

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज 30 सितंबर से हो रहा है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला भारत और श्रीलंका महिला टीम के बीच खेला जाएगा. वहीं पाकिस्तानी महिला टीम अपना पहला मुकाबला दो अक्टूबर को बांग्लादेशी महिला टीम के साथ खेलेगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो स्थित आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए पाकिस्तानी महिला टीम

फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी (उप-कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एयमान फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीम, सदाफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज (विकेटकीपर) और सैयदा अरूब शाह.

ट्रैवलिंग रिजर्व खिलाड़ी: गुल फिरोजा, नजीहा अल्वी, तुबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर.

