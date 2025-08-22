विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: श्रीलंकाई पूर्व दिग्गज ने अपनी टीम को एशिया कप में लेकर किया यह बड़ा दावा

Asia Cup 2023: श्रीलंका ने अभी तक एशिया कप के लिए टीम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिंबाब्वे के खिलाफ घोषित वनडे टीम के खिलाड़ियों में से ही ज्यादातर खिलाड़ियों को लिया जाएगा

Read Time: 2 mins
Share
Asia Cup 2025: श्रीलंकाई पूर्व दिग्गज ने अपनी टीम को एशिया कप में लेकर किया यह बड़ा दावा
श्रीलंकाई पूर्व दिग्गज थिसारा परेरा
  • एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगा जिसमें श्रीलंका को ग्रुप-बी में रखा गया है और टीम मजबूत चुनौती दे सकती है
  • श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा ने टीम की प्रगति की तारीफ करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं
  • ग्रुप-बी में श्रीलंका के साथ बांग्लादेश हांगकांग और अफगानिस्तान की टीमें भी शामिल हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होगी, जिसमें श्रीलंकाई टीम को ग्रुप-बी में रखा गया है. श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा के मुताबिक इस टूर्नामेंट में श्रीलंकाई खेमा विपक्षियों को मजबूत चुनौती दे सकता है. थिसारा परेरा ने  कहा, 'मुझे लगता है कि इस वक्त श्रीलंकाई टीम सही दिशा में है. उम्मीद करता हूं कि वह भविष्य में बेहतर करेंगे. मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वह अपने देश के लिए शत प्रतिशत दें. मुझे लगता है कि हमारे पास शानदार टीम है, जो विपक्षी टीम को शानदार चुनौती दे सकती है.' एशिया कप में श्रीलंका को ग्रुप-बी में रखा गया है। इस ग्रुप में श्रीलंका के साथ बांग्लादेश, हांगकांग और अफगानिस्तान की टीमें भी हैं.

श्रीलंकाई टीम 13 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. टीम अबू धाबी में अपना पहला मैच बांग्लादेश के विरुद्ध खेलेगी. इसके बाद 15 सितंबर को श्रीलंका और हांगकांग के बीच दुबई में मुकाबला खेला जाना है. श्रीलंकाई टीम ग्रुप चरण का अपना तीसरा मुकाबला अबू धाबी में अफगानिस्तान के विरुद्ध खेलेगी.

एशिया कप से पहले श्रीलंकाई टीम जिम्बाब्वे दौरे पर दो वनडे और तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेगी. वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय श्रीलंकाई टीम का ऐलान हो चुका है. चरिथ असलंका को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि ईशान मलिंगा को स्थान नहीं मिल सका. वानिंदु हसरंगा चोट के कारण टीम से बाहर हैं. 25 वर्षीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नुवानिदु फर्नांडो की टीम में वापसी हुई है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Narangoda Liyanaarachchilage Thisara Chirantha Perera, Sri Lanka, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com