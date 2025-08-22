Asia Cup 2025: श्रीलंकाई पूर्व दिग्गज ने अपनी टीम को एशिया कप में लेकर किया यह बड़ा दावा

एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होगी, जिसमें श्रीलंकाई टीम को ग्रुप-बी में रखा गया है. श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर थिसारा परेरा के मुताबिक इस टूर्नामेंट में श्रीलंकाई खेमा विपक्षियों को मजबूत चुनौती दे सकता है. थिसारा परेरा ने कहा, 'मुझे लगता है कि इस वक्त श्रीलंकाई टीम सही दिशा में है. उम्मीद करता हूं कि वह भविष्य में बेहतर करेंगे. मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वह अपने देश के लिए शत प्रतिशत दें. मुझे लगता है कि हमारे पास शानदार टीम है, जो विपक्षी टीम को शानदार चुनौती दे सकती है.' एशिया कप में श्रीलंका को ग्रुप-बी में रखा गया है। इस ग्रुप में श्रीलंका के साथ बांग्लादेश, हांगकांग और अफगानिस्तान की टीमें भी हैं.

श्रीलंकाई टीम 13 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. टीम अबू धाबी में अपना पहला मैच बांग्लादेश के विरुद्ध खेलेगी. इसके बाद 15 सितंबर को श्रीलंका और हांगकांग के बीच दुबई में मुकाबला खेला जाना है. श्रीलंकाई टीम ग्रुप चरण का अपना तीसरा मुकाबला अबू धाबी में अफगानिस्तान के विरुद्ध खेलेगी.

एशिया कप से पहले श्रीलंकाई टीम जिम्बाब्वे दौरे पर दो वनडे और तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेगी. वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय श्रीलंकाई टीम का ऐलान हो चुका है. चरिथ असलंका को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि ईशान मलिंगा को स्थान नहीं मिल सका. वानिंदु हसरंगा चोट के कारण टीम से बाहर हैं. 25 वर्षीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नुवानिदु फर्नांडो की टीम में वापसी हुई है.

