बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए... एशिया कप में भारत-पाक मैच को लेकर केदार जाधव ने मचाया बवाल

- केदार जाधव ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच न खेलने की सलाह दी है और इसे उचित नहीं माना है
- हरभजन सिंह ने सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि क्रिकेट मैच की तुलना में यह अधिक महत्वपूर्ण है.
- एशिया कप 2025 का आयोजन दुबई में होगा जिसमें भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में शामिल हैं और मुकाबला होगा.
Kedar Jadhav on IND vs PAK match in Asia Cup: एशिया कप में भारत और पाकिस्तान (Asia Cup 2025के बीच मुकाबला 14 सितंबर के दुबई में होना है. जिसको लेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव ने एक बड़ा बयान दिया है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने एशिया कप में भारत और पाक के मैच को लेकर कहा है कि यह मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ANI के साथ बात करते हुए जाधव ने इस बारे में अपनी राय दी है. जाधव ने कहा, "मुझे लगता है कि भारतीय टीम को बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। जहाँ तक भारत का सवाल है, मुझे लगता है कि भारत जहाँ भी खेलेगा, जीतेगा ही, लेकिन यह मैच बिल्कुल नहीं खेला जाना चाहिए"
दूसरी ओर भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से भारत-पाक मैच को लेकर कहा, "उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं. यह इतना ही सरल है. मेरे लिए, वो सैनिक जो सीमा पर खड़ा है, जिसका परिवार अक्सर उससे मिल नहीं पाता, जो कभी-कभी अपनी जान कुर्बान कर देता है और कभी घर नहीं लौटता. उसका बलिदान हम सभी के लिए बहुत बड़ा है. उसके सामने, यह बहुत छोटी बात है कि हम एक क्रिकेट मैच खेलना नहीं छोड़ सकते. यह बहुत छोटी बात है."
बता दें कि यह एशिया कप विवादास्पद होने वाला है क्योंकि इस साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना होगा. कई खबरें आ रही थीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति के कारण यह महाद्वीपीय टूर्नामेंट रद्द कर दिया जाएगा. हालाँकि, एसीसी ने घोषणा की कि टूर्नामेंट खेला जाएगा और भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है.
एशिया कप शेड्यूल
ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान
ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग
एशिया कप 2025 के मैचों का पूरा शेड्यूल
9 सितंबर: अफगानिस्तान बनाम हांगकांग
10 सितंबर: भारत बनाम यूएई
11 सितंबर: बांग्लादेश बनाम हांगकांग
12 सितंबर: पाकिस्तान बनाम ओमान
13 सितंबर: बांग्लादेश बनाम श्रीलंका
14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान
15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग
15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान
16 सितंबर: बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान
17 सितंबर: पाकिस्तान बनाम यूएई
18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान
19 सितंबर: भारत बनाम ओमान
सुपर फोर का शेड्यूल
20 सितंबर, बी1 Vs बी2
21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)
23 सितंबर, ए2 Vs बी1
24 सितंबर, ए1 Vs बी2
25 सितंबर, ए2 Vs बी2
26 सितंबर, ए1 Vs बी1
28 सितंबर, फाइनल
