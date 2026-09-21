धोनी की हां के बाद जहीर खान के नाम पर लगी मुहर? सीएसके के मैनेजिंग डायरेक्टर ने राज से उठाया पर्दा

पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने भारत के पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान को आईपीएल 2027 के लिए हेड कोच नियुक्त किया है. टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर काशी विश्वनाथन ने बताया कि इस फैसले में दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी भी सक्रिय रूप से शामिल थे. 47 वर्षीय जहीर खान ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग की जगह ली है, जो 18 साल तक टीम के साथ रहने के बाद अलग हो गए थे. धोनी के अलावा, सीएसके के क्रिकेट मैनेजमेंट में रूपा गुरुनाथ और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी शामिल थे. सीएसके के आधिकारिक बयान में जहीर की नियुक्ति का जिक्र है, लेकिन इसमें कई साल के करार का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे पता चलता है कि यह शुरुआत में एक साल का कार्यकाल होगा.

विश्वनाथन ने सोमवार को 'आईएएनएस' से ​​कहा, 'असल में यह फैसला क्रिकेट मैनेजमेंट ने लिया था. वे जहीर खान के अनुभव को देखते हुए उन्हें हेड कोच बनाना चाहते थे. उन्होंने आईपीएल में 100 से ज्यादा मैच खेले हैं और वे एक ऑलराउंड खिलाड़ी रहे हैं. इसलिए, उन्हें लगा कि वे टीम के लिए एक अच्छा विकल्प होंगे और हमने क्रिकेट मैनेजमेंट की बात मानी. निश्चित रूप से, जब यह फैसला लिया गया तो वे (एमएस धोनी) भी इसमें शामिल थे. उनकी सलाह के बिना हम कोई काम नहीं करते.'

धोनी फिटनेस की समस्याओं के कारण आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेल पाए थे. जब विश्वनाथन से एक खिलाड़ी के तौर पर धोनी के भविष्य के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'देखिए, असल में वे हमारे लिए अभी भी एक खिलाड़ी हैं. मैं बस इतना ही कह सकता हूं.' विश्वनाथन ने पुष्टि की है कि वनडे वर्ल्ड कप 2011 की विजेता टीम का हिस्सा रहे जहीर को अपना बैकरूम स्टाफ चुनने की पूरी आजादी होगी. उन्होंने कहा, 'सपोर्ट स्टाफ का फैसला वही करेंगे.' अभी सीएसके के सपोर्ट स्टाफ में माइक हसी, श्रीधरन श्रीराम, राजीव कुमार, एरिक सिमंस और जेम्स फॉस्टर शामिल हैं.

आईपीएल करियर में 100 मुकाबले खेल चुके जहीर खान चेन्नई में एमआरएफ पेस फाउंडेशन में ट्रेनी थे, जिन्होंने 2018 से 2022 तक मुंबई इंडियंस के लिए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन्स और हेड ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट के तौर पर काम किया था. इसके बाद आईपीएल 2025 में वह लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेंटॉर की भूमिका निभाएंगे. यह पहली बार होगा जब जहीर किसी क्रिकेट टीम के हेड कोच बनेंगे.

जहीर बेल्जियम में यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग में एंटवर्प एंकर्स, श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) में जाफना किंग्स और कनाडा में सुपर60 लीग में वैंकूवर एंकर्स के को-ओनर भी हैं. जब विश्वनाथन से पूछा गया कि जहीर के 'येलो ब्रिगेड' से जुड़ने से पहले कितनी बातचीत हुई, तो विश्वनाथन ने कहा, 'यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हर कोई गुजरता है. ये सब ऐसी बातें हैं जिन्हें बताने की जरूरत नहीं है.'

माना जाता है कि फ्लेमिंग के सीएसके छोड़ने और इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम के हेड कोच बनने के बाद कई उम्मीदवारों से लंबी बातचीत हुई थी. भारतीय हालात और स्थानीय खिलाड़ियों की जानकारी होने के साथ-साथ भारत के लिए खेलते समय धोनी के साथ टीममेट रहने की वजह से, आईपीएल का अनुभव रखने वाले भारतीय हेड कोच को रखने की बात ने जहीर खान का पलड़ा भारी किया.

जहीर खान की पहली प्राथमिकता दिसंबर में होने वाली मिनी नीलामी से पहले टीम की रिटेंशन रणनीति तैयार करना और उन खिलाड़ियों की पहचान करना होगी, जिन्हें टीम अपने साथ बनाए रखना चाहती है. लगातार तीन सीजन प्लेऑफ में जगह बनाने से चूकने वाली सीएसके पर इस सीजन में सभी की नजरें होंगी.

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