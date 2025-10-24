ऑस्ट्रियाई बैटर ने सूर्या-रिजवान को पछाड़ा, तोड़ा एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रनों का T20I 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

Karanbir Singh Break T20I Most Runs Record in Calendar Year: सहयोगी देशों के क्रिकेट इतिहास में (Associate-Nation Cricket) एक नया अध्याय जुड़ गया है. ऑस्ट्रियाई क्रिकेटर करणबीर सिंह ने पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद रिज़वान और भारत के सूर्यकुमार यादव जैसे दिग्गज बल्लेबाज़ों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

रिकॉर्ड तोड़ने वाली शानदार पारियां

रोमानिया दौरे पर शानदार फॉर्म में चल रहे करणबीर सिंह को 2021 में रिज़वान के बनाए गए 1,326 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 87 रनों की ज़रूरत थी. उन्होंने 18 अक्टूबर को खेले गए डबल-हेडर मैचों में पहले 27 गेंदों पर 57 रन और फिर 46 गेंदों पर 90 रन ठोके. इसके बाद अगले दिन उन्होंने 44 गेंदों पर 74 रन और फिर 12 गेंदों पर 27 रन बनाकर 32 पारियों में अपने कुल रन 1,488 तक पहुंचा दिए.

धमाकेदार स्ट्राइक रेट और छक्कों की बरसात

करणबीर ने अब तक 32 पारियों में 175 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. उन्होंने अपनी पारी में 127 चौके और 122 छक्के लगाए हैं जो 2022 में सूर्यकुमार यादव (68 छक्के) द्वारा बनाए गए एक वर्ष में सर्वाधिक छक्कों के रिकॉर्ड से लगभग दोगुना है.

रिजवान और सूर्या को छोड़ा पीछे

इससे पहले पुरुष टी20I कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड पाकिस्तान के मोहम्मद रिज़वान (1,326 रन, 2021) और भारत के सूर्यकुमार यादव (1,164 रन, 2022) के नाम था. अब करणबीर सिंह ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है.

इसके साथ ही रोमानिया के इलफोव काउंटी स्थित मोरा व्लासिएई क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए चौथे टी20I में करणबीर के साथी खिलाड़ी बिलाल ज़ल्मई भी इस वर्ष 1,000 रन पार करने वाले चौथे खिलाड़ी बने. वहीं, बहरीन के फियाज़ अहमद को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ 57 रनों की दरकार है.