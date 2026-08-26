नंबर 3 पर विवियन रिचर्ड्स,कपिल देव ने चुनी अपने दौर की T20 XI, भारतीय क्रिकेटरों को नहीं दी जगह

Kapil Dev picks T20 XI : भारत के महान कप्तान कपिल देव ने पने दौर की ऑलटाइम T20 प्लेइंग 11 का ऐलान किया है. कपिल देव ने ओपनर के तौर पर डेसमंड हेन्स और गॉर्डन ग्रीनिज का चुनाव किया है. इसके बाद उन्होंने नंबर 3 पर धुआंधार बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स को जगह दी है. नंबर 4 पर कपिल देव की पसंद मार्टिन क्रो बने हैं. भारत को पहला वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले कपिल देव ने कप्तान के तौर पर क्लाइव लॉयड का चुनाव किया है. क्लाइव लॉयड की कप्तानी में वेस्टइंडीज दो बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.
कपिल देव ने विकेटकीपर के तौर पर जेफ डुजॉन का चुनाव किया है. वहीं, पूर्व भारतीय कप्त्तान ने अपनी बेस्ट टी-20 टीम में तेज गेंदबाज के तौर पर वसीम अकरम, जोएल गार्नर और एलन डोनाल्ड का चुनाव किया है. स्पिनर के तौर पर कपिल देव की पसंद अब्दुल कादिर बने हैं. वहीं, कपिल देव ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डर माने गए जोंटी रोड्स को 12वां खिलाड़ी चुना है.
Kapil Dev picks T20 XI of his era.— Aswathama (@Ashwathama_a) August 26, 2026
Desmond Haynes
Gordon Greenidge
Vivian Richards
Martin Crowe
Clive Lloyd (C)
Imran Khan
Jeff Dujon (WK)
Wasim Akram
Joel Garner
Allan Donald
Abdul Qadir
Jonty Rhodes (12th man)
6 West Indies 3 Pakistan 1 each New Zealand South Africa pic.twitter.com/zAiEyAwmLl
बता दें कि कपिल देव की इस टीम में 11 में 9 खिलाड़ी वेस्टइंडीज और पाकिस्तान से हैं. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि कपिल देव ने किसी भारतीय को जगह नहीं दी है. सोशल मीडिया पर कपिल देव की ओर से चुनी गई इस टीम को लेकर काफी चर्चा हो रही है
कपिल देव ने चुनी अपने दौर की ऑलटाइम T20 XI
डेसमंड हेन्स, गॉर्डन ग्रीनिज, विवियन रिचर्ड्स, मार्टिन क्रो, क्लाइव लॉयड (कप्तान), इमरान खान, जेफ़ डुजॉन (विकेटकीपर), वसीम अकरम, जोएल गार्नर, एलन डोनाल्ड, अब्दुल कादिर जोंटी रोड्स (12वां खिलाड़ी)
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