IND vs PAK Final: "उनकी टीम की सोच..." फरहान के गन सेलिब्रेशन पर भड़के कपिल देव ने दिया बड़ा बयान

Kapil Dev on Sahibzada Farhan and Haris Rauf Celebration: सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला था. भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया था. भारत की इस जीत के बाद टीम बौखलाए पाकिस्तान ने मैच रैफरी के खिलाफ आईसीसी से शिकायत की थी. जब आईसीसी से भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और उसके बॉयकॉट की धमकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान नीचता पर उतर आया. पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने इसके बाद भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच के दौरान अपना अर्द्धशतक जड़ने के बाद गन सेलिब्रेशन किया. जबकि फील्डिंग के दौरान हारिस रऊफ लगातार भारतीय फैंस को 6-0 क इशारा करते दिखे. वहीं अब कपिल देव ने इस मामले पर कहा है कि जो खिलाड़ियों ने मैदान पर किया, वो उनकी टीम की सोच को दर्शाता है.

सूर्या के समर्थन में आए कपिल देव

कपिल देव ने एनडीटीवी से बात करते हुए सूर्यकुमार यादव के पहलगाम पीड़ितों का समर्थन करने और जीत उनको डेडिकेट करने पर कहा कि यह पूरी भारतीय टीम की सोच होगी. कपिल देन ने सूर्यकुमार यादव के बयान पर कहा,"ठीक है उनकी यह अपनी एक सोच है, उन्होंने बता दिया. इस बात को बहुत बड़ा बनाना है, तो वो गलत है. मैं कहता हूं कि यह उसकी सोच थी. पूरी टीम ने डेडिकेट किया है, किया है. लेकिन क्या है कि आज हम छोटी-छोटी बात को जाने नहीं देते. हम पकड़ लेते हैं और उसका मुद्दा बनाते हैं. ठीक है, जिसको मुद्दा बनाना है, वो मुद्दा बनाते हैं."

कपिल देव ने सूर्या के मामले को पाकिस्तानी मीडिया के तूल देने को लेकर कहा,"मैच रैफरी को यह वार्निंग जरूर देनी चाहिए कि यह वो स्टेज नहीं है, जहां आप अपनी व्यक्तिगत सोच लेकर आओ. लेकिन खिलाड़ी कह सकता है कि यह देश की सोच है, टीम की सोच है. तो उसको मुद्दा बनाना है, तो बना सकते हो, लेकिन मैं ऐसी चीजों से आगे बढ़ना चाहता हूं. मैं खेल के ऊपर गौर करना चाहता हूं. और अगर उसके बाद किसी प्लेयर ने कुछ बोला है, उसकी अपनी एक सोच है."

'पाकिस्तानी टीम की सोच दिखाई'

वहीं पाकिस्तानी टीम के घटिया सेलिब्रेशन पर कपिल देव ने कहा,"जो उन्होंने किया, वो उनकी टीम की सोच है." कपिल ने आगे कहा,"मेरे पार ऐसी चीजों के लिए समय नहीं है. मेरे पास समय है कितनी बेहतर क्रिकेट खेली है. क्या उनमें टैलेंट है, क्या उसको बेहतर खेला या नहीं खेला."

बता दें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ उकसाने वाले इशारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर एक्शन हुआ है. रिपोर्ट्स की मानें तो फरहान को वार्निंग दी गई है, जबकि रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.

यह भी पढ़ें: IND vs PAK, Asia Cup Final: हार्दिक पांड्या के निशाने पर 'अनूठा शतक', पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ये बड़ा रिकॉर्ड निशाने पर

यह भी पढ़ें: IND vs PAK, Asia Cup Final: अभिषेक शर्मा vs शाहीन अफरीदी, ये लड़ाई तय करेगी कौन जीतेगा फाइनल? भारतीय कोच का बड़ा बयान