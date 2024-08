गस एटकिंसन ने कपिल देव और ग्राहम गूच के क्लब में मारी एंट्री, लॉर्ड्स में यह कारनामा करने वाले बन गए 6वें खिलाड़ी

Gus Atkinson Created History: गस एटकिंसन ने इतिहास रच दिया है. वह लॉर्ड्स में खेलते हुए टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले संयुक्त रूप से तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. 26 वर्षीय ऑलराउंडर ने बीते कल अपनी टीम के लिए 8वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 115 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 102.60 की स्ट्राइक रेट से 118 रन की शतकीय पारी खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 14 चौके एवं 4 गगनचुंबी छक्के निकले.

लॉर्ड्स टेस्ट में 4 छक्के लगाते ही वह टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव और अपने हमवतन पूर्व खिलाड़ी ग्राहम गूच जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. कपिल, गूच और न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स ने भी लॉर्ड्स में शिरकत करते हुए एक टेस्ट मैच की एक पारी में 4 छक्के लगाने का कारनामा किया है.

📅 June 2024 - Never played Test cricket



📅 August 2024 - Has his name on both sides of the Lord's honours board



Gus Atkinson is some cricketer 🔥 pic.twitter.com/XHQtynVcca