'इस सूरत में चोटिल होने की संभावना', कपिल देव ने दिया हार्दिक पांड्या को यह 'फिटनेस मंत्र'

टीम इंडिया का नया सीजन शुरू हो चुका है. नए सीजन में चुनौतियां काफी बड़ी हैं, जो शुरू होकर अगले साल के आखिर तक फिफ्टी-फिफ्टी विश्व कप तक जारी रहेंगी. वहीं, चुनौतियों के बीच एक और चुनौती फंसी हुई है. और वह है खिलाड़ियों का लगातार चोटिल होना. पिछले एक साल में जरूरत पर बुमराह से लेकर अनगिनत खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं. आगे का भी पता नहीं है. और अब एक और स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के हालात भी मुश्किल हो गए हैं. पांड्या लंबे समय से सक्रिय क्रिकेट से गायब है और उनके इस मामले ने एक बार फिर खिलाड़ियों के वर्कलोड, खेलने के समय और चोटों के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है. पंड्या आईपीएल 2026 (IPL 2026) के अंतिम सप्ताह के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेले हैं. उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में 'इंडिया ए' के लिए वापसी करेंगे, लेकिन उनकी वापसी में देरी हो गई. उनके मैदान पर लौटने की तारीख 20 सितंबर तय की गई थी और अब वे न्यूजीलैंड के आगामी व्हाइट-बॉल दौरे से भी बाहर हो गए हैं.

'जितना ज्यादा खेलोगे, शरीर अनुकूल रहेगा'

और जब एक कार्यक्रम में पूर्व कप्तान कपिल देव से इसके इलाज के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, 'ज्यादा क्रिकेट खेलें.' क्या उन्हें लगता है कि पंड्या ऐसा नहीं कर रहे हैं? कपिल ने कहा, 'मुझे नहीं पता. आप जितना अधिक खेलेंगे, आपका शरीर उसके अनुकूल हो जाएगा, लेकिन अगर आप कम खेलते हैं और अचानक ज्यादा खेलते हैं, तो चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है. यदि आपकी मांसपेशियां ठीक हैं, तो चोटें कम लगती हैं.'

कपिल की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत कई चोट की समस्याओं से जूझ रहा है. प्रसिद्ध कृष्णा कम से कम तीन सप्ताह के लिए बाहर हो गए हैं और उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी पांच मैचों की वनडे सीरीज से चूकने की पूरी संभावना है. भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर को टी20 सीरीज के साथ शुरू होगा.

कई भारतीय खिलाड़ी हाल ही में चोटिल

हर्षित राणा को भी फिटनेस झटका लगा है और उनके न्यूजीलैंड के आगामी दौरे के लिए चुने जाने की संभावना नहीं है. चोट के कारण राणा पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के साथ-साथ 2026 एशियाई खेलों से भी बाहर हो गए थे. वे बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिकवरी कर रहे थे, लेकिन एक मैच सिमुलेशन के दौरान उनके बाएं क्वाड्रिसेप्स में हल्के स्तर का दर्द उभर आया.

दूसरी ओर, पांड्या आईपीएल 2026 के समापन के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर हैं, जबकि हर्षित ने आखिरी बार जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के व्हाइट-बॉल दौरे में हिस्सा लिया था. पिछले चार-पांच वर्षों में क्रिकेट की चोटों के अधिक विस्तार ने कपिल के साथ इस चर्चा को भी जन्म दिया है कि क्या क्रिकेट की मात्रा इस समस्या का कारण बनी है. पूर्व भारतीय कप्तान ने संदीप पाटिल के इस अवलोकन का हवाला देते हुए अपनी पीढ़ी के खेलने के पैटर्न में अंतर की ओर इशारा किया, जिसमें बताया गया था कि कैसे खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट के विभिन्न रूपों में शामिल रहते थे. उन्होंने कहा, 'हमारे समय में हम रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, क्लब क्रिकेट और अन्य क्रिकेट भी खेलते थे. 365 दिनों में, यदि आप 250 दिन खेल सकते हैं, तो आप खेल में बने रहते हैं.'

F & Q: FREQUENTLY ASKED QUESTION ON PANDYA

प्र.-1: हार्दिक पांड्या आखिरी बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट कब खेले थे और उनकी वापसी में क्यों देरी हुई है?

उ. हार्दिक पांड्या आईपीएल 2026 के अंतिम सप्ताह के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर हैं. उनकी वापसी की शुरुआती तारीख 20 सितंबर तय की गई थी और उन्हें 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया 'ए' सीरीज से वापसी करनी थी, लेकिन फिटनेस संबंधी कारणों से उनकी वापसी में देरी हो गई है.

प्र.-2: क्या हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी व्हाइट-बॉल दौरे का हिस्सा होंगे? उ. नहीं, अपनी चोट और फिटनेस समस्याओं के चलते हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले आगामी व्हाइट-बॉल दौरे से बाहर हो गए हैं।

प्र.-3: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने हार्दिक पांड्या की चोट की समस्या पर क्या सलाह दी है?

उ. कपिल देव ने दो टूक सलाह देते हुए कहा है कि खिलाड़ियों को "ज्यादा क्रिकेट खेलना चाहिए." उनके अनुसार, लगातार खेलने से शरीर खेल की मांगों और वर्कलोड के अनुकूल हो जाता है, जबकि कम खेलने के बाद अचानक ज्यादा खेलने से चोटों का खतरा बढ़ जाता है.

प्र.-4: कपिल देव ने आधुनिक क्रिकेट और अपने समय के क्रिकेट में क्या मुख्य अंतर बताया है?

उ. कपिल देव ने संदीप पाटिल के हवाले से बताया कि उनके दौर में खिलाड़ी साल के 365 दिनों में से लगभग 250 दिन रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, क्लब क्रिकेट और अन्य घरेलू मैच खेलकर मैदान पर सक्रिय रहते थे, जिससे शरीर मैच-फिट रहता था.

प्र.-5: हार्दिक पांड्या के अलावा किन अन्य भारतीय खिलाड़ियों को हाल ही में फिटनेस और चोट की समस्याओं का सामना करना पड़ा है?

उ. हार्दिक पांड्या के अलावा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (जो कम से कम तीन सप्ताह के लिए बाहर हैं) और हर्षित राणा (जिन्हें मैच सिमुलेशन के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में दर्द उभरा) भी फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे हैं.