कागिसो रबाडा ने चुने वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप 5 खतरनाक बल्लेबाज, कोहली नहीं, इस बैटर को बताया सबसे बड़ा चैंलेंज

Kagiso Rabada picks Toughest Batters in World Criket: साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने दुनिया के ऐसे पांच बल्लेबाजों का चुनाव किया है जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना उनके लिए काफी मुश्किल भरा रहा है. रबाडा ने बियर्ड बिफोर क्रिकेट के पॉडकास्ट पर बात करते हुए वर्ल्ड क्रिकेट के पांच सबसे मुश्किल बल्लबाजों का चुनाव किया है. रबाडा ने अपने टॉप 5 लिस्ट में डेविड वॉर्नर, विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट और केन विलियमसन को जगह दी है. पॉडकास्ट पर बात करते हुए रबाडा ने माना है कि "FAB 4 बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करना मेरे लिए मुश्किल रहा लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे डेविड वॉर्नर के खिलाफ गेंदबाजी करने में आता था. रन बनाने के मामले में उसे रोकना मेरे लिए काफी मुश्किल रहा है."

Photo Credit: BCCI

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने पॉडकास्ट पर कहा, "मुझे लगता है कि कोहली को आउट करना बहुत मुश्किल था, वह अपने विकेट के साथ बहुत कंजूस थे, और वह सिर्फ बल्लेबाजी करता रहता था और जब आप उसे आउट कर देते थे, तो आपको पता चल जाता था कि आपने इसे अर्जित किया है. आपको पता होता है कि आप एक लड़ाई में रहे हैं. उसे आउट करना मुश्किल था".

वहीं, रबाडा ने वॉर्नर को सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया है. रबाडा ने कहा, "लेकिन मेरे लिए इन सबसे ज्यादा मुश्किल मैं डेविड वॉर्नर को मानता हूं, मुझे लगता है कि वह शायद सबसे कठिन है. क्योंकि वह बहुत अपरंपरागत था. आप जानते हैं, वह बस चीजों को कट करता था, मेरी बहुत सारी गेंदों को कट करता था. जब भी मैं अपनी लंबाई को थोड़ा छोटा करता था, तो वह उस पर कट मारता था. वह एकमात्र बल्लेबाज था जो मेरे खिलाफ ऐसा कर सकता था. वह बहुत कठिन था. मुझे उसके खिलाफ बहुत सफलता मिली, लेकिन यकीनन उसे गेंदबाजी करना मेरे लिए बहुत कठिन था, खासकर जब वह अपने चरम पर होता था और वह मैदान के चारों ओर काफी रन बनाता था".

डेविड वॉर्नर को रोकना सबसे मुश्किल रहा है

वहीं, कागिसो रबाडा ने आगे कहा, "इसके अलावा बाबर आज़म, वो एक तरह से रॉकस्टार है, ख़ासकर पाकिस्तान में खेलते हुए. पाकिस्तान में उसके खिलाफ खेलता था तो लगता था कि यार, इस खिलाड़ी को आउट कैसे करोगे? वहीं, जो रूट को गेंदबाज़ी करना मुश्किल था. केन विलियमसन, हमेशा की तरह.. मेरे लिए सारे फैब फोर, बल्लेबाजों को आउट करना मुश्किल रहा है. लेकिन मैं कहूंगा कि रन बनाने से रोकने के मामले में सबसे मुश्किल डेविड वार्नर रहे हैं."