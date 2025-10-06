विज्ञापन
विशेष लिंक

कागिसो रबाडा ने चुने वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप 5 खतरनाक बल्लेबाज, कोहली नहीं, इस बैटर को बताया सबसे बड़ा चैंलेंज

Kagiso Rabada picks Toughest Batters: कागिसो रबाडा ने दुनिया के ऐसे पांच बल्लेबाजों का चुनाव किया है जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना उनके लिए काफी मुश्किल भरा रहा है

Read Time: 3 mins
Share
कागिसो रबाडा ने चुने वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप 5 खतरनाक बल्लेबाज, कोहली नहीं, इस बैटर को बताया सबसे बड़ा चैंलेंज
Kagiso Rabada on Toughest Batters in World cricket
  • साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने विश्व क्रिकेट के 5 सबसे कठिन बल्लेबाजों का चयन किया है
  • रबाडा ने डेविड वॉर्नर, विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट और केन विलियमसन को अपनी टॉप फाइव लिस्ट में शामिल किया
  • रबाडा ने कहा कि रन रोकने में डेविड वॉर्नर उनके लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण बल्लेबाज रहे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Kagiso Rabada picks Toughest Batters in World Criket: साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने दुनिया के ऐसे पांच बल्लेबाजों का चुनाव किया है जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना उनके लिए काफी मुश्किल भरा रहा है. रबाडा ने बियर्ड बिफोर क्रिकेट के पॉडकास्ट पर बात करते हुए वर्ल्ड क्रिकेट के पांच सबसे मुश्किल बल्लबाजों का चुनाव किया है. रबाडा ने अपने टॉप 5 लिस्ट में डेविड वॉर्नर, विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट और केन विलियमसन को जगह दी है. पॉडकास्ट पर बात करते हुए रबाडा ने माना है कि "FAB 4 बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करना मेरे लिए मुश्किल रहा लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे डेविड वॉर्नर के खिलाफ गेंदबाजी करने में आता था. रन बनाने के मामले में उसे रोकना मेरे लिए काफी मुश्किल रहा है."

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: BCCI

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने पॉडकास्ट पर कहा, "मुझे लगता है कि कोहली को आउट करना बहुत मुश्किल था, वह अपने विकेट के साथ बहुत कंजूस थे, और वह सिर्फ बल्लेबाजी करता रहता था और जब आप उसे आउट कर देते थे, तो आपको पता चल जाता था कि आपने इसे अर्जित किया है. आपको पता होता है कि आप एक लड़ाई में रहे हैं.  उसे आउट करना मुश्किल था".

वहीं, रबाडा ने वॉर्नर को सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया है. रबाडा ने कहा, "लेकिन मेरे लिए इन सबसे ज्यादा मुश्किल मैं डेविड वॉर्नर को मानता हूं, मुझे लगता है कि वह शायद सबसे कठिन है. क्योंकि वह बहुत अपरंपरागत था. आप जानते हैं, वह बस चीजों को कट करता था, मेरी बहुत सारी गेंदों को कट करता था. जब भी मैं अपनी लंबाई को थोड़ा छोटा करता था, तो वह उस पर कट मारता था.  वह एकमात्र बल्लेबाज था जो मेरे खिलाफ ऐसा कर सकता था. वह बहुत कठिन था.  मुझे उसके खिलाफ बहुत सफलता मिली, लेकिन यकीनन उसे गेंदबाजी करना मेरे लिए बहुत कठिन था, खासकर जब वह अपने चरम पर होता था और वह मैदान के चारों ओर काफी रन बनाता था". 

Latest and Breaking News on NDTV

डेविड वॉर्नर को रोकना सबसे मुश्किल रहा है

वहीं, कागिसो रबाडा ने आगे कहा, "इसके अलावा बाबर आज़म, वो एक तरह से रॉकस्टार है, ख़ासकर पाकिस्तान में खेलते हुए. पाकिस्तान में उसके खिलाफ खेलता था तो लगता था कि यार, इस खिलाड़ी को आउट कैसे करोगे? वहीं, जो रूट को गेंदबाज़ी करना मुश्किल था.  केन विलियमसन, हमेशा की तरह.. मेरे लिए सारे फैब फोर, बल्लेबाजों को आउट करना मुश्किल रहा है.  लेकिन मैं कहूंगा कि रन बनाने से रोकने के मामले में सबसे मुश्किल डेविड वार्नर रहे हैं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kagiso Rabada, Virat Kohli, David Andrew Warner, Kane Stuart Williamson, Joseph Edward Root, Mohammad Babar Azam, Steven Peter Devereux Smith, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com