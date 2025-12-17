Josh Inglis पर लखनऊ ने क्यों की छप्परफाड़ पैसों की बरसात? वजह जान आप भी कहेंगे ये तो बहुत कम है

Josh Inglis, IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. पिछले सीजन तक पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के बेड़े में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जोश इंगलिस (Josh Inglis) अब लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) की टीम में पहुंच चुके हैं. आगामी सीजन के लिए लखनऊ की टीम ने उन्हें एक दो नहीं बल्कि पूरे 8.60 करोड़ रुपए में खरीदा है. जिसके बाद से वह लगातार चर्चा में बने हुए हैं. लोग जानने के लिए लगातार जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं कि फ्रेंचाइजी ने आखिर उनमें क्या देखा जो इतनी बड़ी कीमत में अपने साथ जोड़ा है. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

इंगलिस के साथ फ्रेंचाइजी को नजर आ रहा है भविष्य

जोश इंगलिस की मौजूदा उम्र 30 साल है. एक क्रिकेटर के लिए यह उम्र बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है. इस उम्र तक खिलाड़ी क्रिकेट की सभी बारीकियों से पूरी तरह परिचित हो जाते हैं. यही नहीं इस उम्र में खिलाड़ियों का फिटनेस भी अपने चरम पर होता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटरों का गोल्डन टाइम अक्सर 28 से 33 साल के बीच होता है. शायद एक प्रमुख वजह ये भी है कि फ्रेंचाइजी ने उनकी उम्र, फिटनेस और भविष्य को देखते हुए अपने बेड़े में शामिल किया है.

गेंदबाजी छोड़ और सब चीज में माहिर हैं इंगलिस

इंगलिस गेंदबाजी छोड़ बाकी सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन करने में माहिर हैं. वह विकेट कीपिंग के साथ-साथ बल्लेबाजी करने में भी माहिर हैं. यही नहीं उनका सलामी बल्लेबाज के अलावा मध्यक्रम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. वह जरूरत पड़ने पर टीम की अगुवाई भी कर सकते हैं. यही वजह है कि फ्रेंचाइजी ने उनके ऑलराउंड खेल को देखते हुए उनके ऊपर 8.60 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च की है.

इंगलिस का आईपीएल करियर

इंगलिस ने खबर लिखे जाने तक जरूर आईपीएल में ज्यादा मुकाबले नहीं खेले हैं. मगर जितने भी मुकाबलों में हिस्सा लिया है. उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा है. यही वजह है कि नीलामी के दौरान उनके ऊपर कई टीमों की नजर बनी हुई थी. इंगलिस ने आईपीएल में 11 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 11 पारियों में 30.89 की औसत से 278 रन निकले हैं. आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट 162.58 का है.

इंगलिस का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

इंगलिस ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खबर लिखे जाने तक 41 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 38 पारियों में 28.46 की औसत से 911 रन निकले हैं. इंगलिस के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 शतक और 2 अर्धशतक दर्ज है.

