अभिषेक शर्मा ने आज बना लिए 47 रन, तो दुनिया विराट कोहली को नहीं, इस बड़े रिकॉर्ड के लिए उन्हें रखेगी याद

Abhishek Sharma, India vs South Africa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला आज (17 दिसंबर 2025) लखनऊ में खेला जाएगा. जहां मैच के दौरान सभी की निगाहें स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) के ऊपर टिकी रहेंगी. आज के मुकाबले में अगर वह 47 रन और बनाने में कामयाब होते हैं तो वह भारत की तरफ से एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल यह बड़ी उपलब्धि पिछले 9 सालों से पूर्व दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) के नाम दर्ज है. जिन्होंने 2016 में 31 मैच खेलते हुए 89.66 की शानदार औसत से 1,614 रन बनाए थे. वहीं अभिषेक ने जारी साल में 40 मैच खेलते हुए 41.26 की औसत से 1,568 रन बनाए हैं.

निकोलस पूरन के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) के नाम दर्ज है. 30 वर्षीय पूरन ने 2024 में 76 मैच खेलते हुए 2331 रन बनाए थे. तब से यह बड़ा रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है.

अभिषेक शर्मा की फॉर्म में आई है गिरावट

हाल के दिनों में अभिषेक शर्मा अपनी पुरानी फॉर्म पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. पिछले कुछ मुकाबलों में उनके बल्ले से अर्धशतक भी देखने को नहीं मिला है. हालांकि, पिछले मुकाबले में उन्होंने 35 रनों की पारी खेलकर फॉर्म में आने का संकेत दिया है.

अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें अभिषेक शर्मा के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक कुल 32 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 31 पारियों में 36.03 की औसत से 1081 रन निकले हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक के नाम 2 शतक और 6 अर्धशतक दर्ज है.

