विज्ञापन

Dhurandhar Box Office Collection Day 14: धुरंधर की बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, 14वें दिन नया रिकॉर्ड!

Dhurandhar Box Office Collection Day 14: धुरंधर का कहर बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वीकडेज में भी रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार है.

Read Time: 2 mins
Share
Dhurandhar Box Office Collection Day 14: धुरंधर की बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, 14वें दिन नया रिकॉर्ड!
Dhurandhar Box Office Collection Day 14 धुरंधर डे 14 कलेक्शन
नई दिल्ली:

Dhurandhar Box Office Collection Day 14: धुरंधर का दूसरा हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर पूरा हो गया है, जिसके बावजूद फिल्म की दहाड़ पर कोई असर नहीं पड़ा है. वीकडेज में भी फिल्म का कहर देखने को मिल रहा है. वहीं दूसरे हफ्ते में धुरंधर ने पुष्पा 2 को पछाड़ दिया है. इसके साथ ही फिल्म का आंकड़ा दुनिया में 700 करोड़ पार और भारत में 450 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिसके चलते फैंस का कहना है की तीसरे वीकेंड पर भी फिल्म 1000 करोड़ के पास पहुंच जाएगी. वहीं भारत में यह आंकड़ा 500 करोड़ पार होता दिखेगा.

धुरंधर के 14वें दिन की कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 14वें दिन 23 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया है, जिसके बाद भारत में नेट कलेक्शन 460.25 करोड़ पहुंच गया है. जबकि ग्रॉस कलेक्शन 552 करोड़ तक पहुंचा है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो यह 702 करोड़ तक 14 दिन में हुआ है.

13 दिनों धुरंधर ने किया इतना कलेक्शन

धुरंधर ने पहले दिन 28 करोड़ की ओपनिंग की थी, जिसके बाद दूसरे दिन आंकड़ा 32 करोड़ पहुंचा. इसके बाद तीसरे दिन 43 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने किया. चौथे दिन कमाई 23.25 करोड़ रही. जबकि पांचवे दिन 27 करोड़ कमाई धुरंधर ने हासिल की. वहीं छठे दिन 27 करोड़, सातवें दिन 27 करोड़ , आठवें दिन 32.5 करोड़, नौंवे दिन 53 करोड़, 10वें दिन 58 करोड़, 11वें दिन 30.5 करोड़, 12वें दिन 30.5 करोड़ और 13वें दिन 25.5 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है.

धुरंधर ने तोड़े कई रिकॉर्ड

धुरंधर के रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन ने अब तक पठान, जिसने 446.3 करोड़ और गदर 2 419.1 करोड़ की कमाई को दूसरे हफ्ते में पीछे छोड़ा है. वहीं आने वाले दिनों में शाहरुख खान की जवान को पीछे छोड़ेंगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Dhurandhar Box Office, Dhurandhar Box Office Collection Day 14
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com