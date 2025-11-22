रोहित-विराट को वनडे वर्ल्ड कप 2027 में क्यों मिलना चाहिए मौका? दिग्गज जोंटी रोड्स ने बता दी वो सबसे बड़ी वजह

Jonty Rhodes on Virat kohli and Rohit sharma ODI Future: साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स ने सीनियर बैट्समैन विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 ODI वर्ल्ड कप तक खेलते रहने का सपोर्ट करते हुए कहा कि दोनों के पास इस चार साल में होने वाले वर्ल्ड कप में अहम भूमिका निभाने के लिए 'बहुत' एक्सपीरियंस और मेंटल स्ट्रेंथ है. विराट और रोहित दोनों ने इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है और देश के लिए सिर्फ ODI फॉर्मेट में खेलते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज से पहले, रोहित को ODI कप्तानी से भी हटा दिया गया था और उनकी जगह शुभमन गिल को दे दी गई थी.

इन सभी डेवलपमेंट के बीच, फैंस और पुराने क्रिकेटरों ने उनके आगे के ODI करियर के बारे में अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया, कई लोगों ने इशारा किया कि यह जोड़ी अगले ODI वर्ल्ड कप तक आगे नहीं खेलेगी. हालांकि, रोड्स का मानना ​​है कि सीनियर प्रो खिलाड़ियों को खेलना जारी रखना चाहिए और देश के लिए रन बनाते रहना चाहिए, साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी ODI वर्ल्ड कप में भारत के काम आएगी.

रोड्स ने IANS से ​​कहा, "और मुझसे पूछा जाता है, यह तेंदुलकर के साथ हुआ, यह धोनी के साथ हुआ. यह अगले लोगों के ग्रुप जैसा है, उन्हें कब रिटायर होना चाहिए? उन्हें कब खेलना चाहिए? यह उन पर है. मेरा मतलब है, वे रन बनाते रहें. फिर आपको उन्हें चुनना होगा. उनके पास बहुत अनुभव है."

उन्होंने आगे कहा, "और हम वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट जानते हैं. यह सिर्फ आपके टैलेंट के बारे में नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों की मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में भी है. इसलिए कोहली और रोहित के पास निश्चित रूप से यह बहुत है."

पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज़ में, रोहित ने आखिरी गेम में सेंचुरी लगाई, जिससे भारत ने मैच नौ विकेट से जीत लिया, जबकि उन्होंने सीरीज के दूसरे मैच में भी 73 रन बनाए. बल्ले से उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ़ द सीरीज भी चुना गया.

दूसरी ओर, कोहली, जो पहले दो ODI में लगातार डक पर आउट हुए थे, सीरीज़ के आखिर में नाबाद 74 रन बनाकर ज़बरदस्त वापसी की. यह जोड़ी अब 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की ODI सीरीज़ में एक्शन में दिखेगी.