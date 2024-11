'वो आ गया', सबसे बड़े खिलाड़ी की अचानक आईपीएल ऑक्शन में हुई एंट्री, 25 करोड़ तो पक्का मानो

Jofra Archer Set To Be Available For IPL 2025 Mega Auction: आईपीएल के आगामी ऑक्शन में अभी तीन दिन शेष हैं. उससे पहले क्रिकेट के गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के शीर्ष पेसर जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में उतरने के लिए तैयार हैं. इससे पहले खबर सामने आ रही थी कि उन्हें चुने गए 574 खिलाड़ियों की सूची में शामिल नहीं किया गया था. मगर नीलामी से कुछ दिन पहले आर्चर ने ईसीबी की तरफ से एनओसी हासिल करने के बाद आईपीएल में शिरकत करने की योजना बना ली है.

रिपोर्ट्स की माने तो जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की तरफ से एनओसी नहीं मिलने से नाखुश चल रहे थे. बोर्ड का मानना था कि वह ईसीबी के मुख्य रणनीतियों के हिस्सा हैं. ऐसे में बोर्ड उन्हें लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन आईपीएल के आगामी सीजन के लिए बनाए गए कुछ नियमों के बाद आर्चर बोर्ड से नाखुश चल रहे थे. जिसके बाद ईसीबी ने उन्हें एनओसी दी है.

बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को लेकर बनाए हैं कुछ खास नियम

आईपीएल के आगामी सीजन के लिए बीसीसीआई की तरफ से कुछ खास नियम बनाए गए हैं. इन्हीं नियमों में एक नियम ये भी है कि एक खिलाड़ी जो पहले भी आईपीएल में शिरकत कर चुका है और आगामी नीलामी में वह हिस्सा नहीं लेता है तो उसे अगले कुछ सालों तक आईपीएल के आगामी संस्करणों में शामिल नहीं किया जाएगा.

आईपीएल के इसी नियम के सामने आने के बाद जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से नाखुश चल रहे थे. उनको कहीं ना कहीं डर था कि अगर वह आईपीएल 2025 की नीलामी में हिस्सा नहीं लेते हैं तो उन्हें आगामी कुछ संस्करणों में शामिल नहीं किया जाएगा.

जोफ्रा आर्चर के उपर टिकी होगी सभी टीमों की नजर

जोफ्रा आर्चर के अचानक एंट्री से हर टीमों की नजर उनके ऊपर टिकी होगी. नीलामी के दौरान जब उनके ऊपर बोली लगनी शुरू होगी तो वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी साबित हो सकते हैं.

इसके पीछे की मुख्य वजह वह धारधार गेंदबाजी के साथ-साथ निचले क्रम में विस्फोटक बल्लेबाजी करने में माहिर हैं. लीग में उन्होंने अबतक कुल 40 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 40 पारियों में 24.4 की औसत से 48 सफलता हाथ लगी है.

वहीं बल्लेबाजी के दौरान 25 पारियों में 15.31 की औसत से 199 रन बनाए हैं. आईपीएल में उनके बल्ले से 11 चौके और 14 छक्के निकले हैं.

