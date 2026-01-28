SL vs ENG: जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया रोहित शर्मा और ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड, एक दशक में ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज

Joe Root world record : श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच को इंग्लैंड ने 53 रन से जीत लिया. इंग्लैंड की जीत में जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी की और अपने वनडे करियर का 20वां शतक ठोका, रूट 111 रन बनाने में सफल रहे. रूट के अलावा हैरी ब्रूक ने 136 रन बनाए जिसके दम पर इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 357 रन बनाए जिसके बाद श्रीलंका की टीम केवल 304 रन ही बना सकी. रूट अब इंग्लैंड की ओऱ से 20 शतक लगाने वाले पहले इंग्लिश बल्लेबाज हैं. इसके अलावा रूट ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रूट इस दशक में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर रूट ने कोहली समेट कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

इस दशक में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी

28 - जो रूट (177)*

19 - शुभमन गिल (168)

17 - बाबर आज़म (223)

16 - ट्रैविस हेड (151)

15 - स्टीव स्मिथ (167)

15 - विराट कोहली (182)

इसके साथ-साथ जो रूट वनडे में सबसे तेज़ी से 7500 रन बनाने वाले लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए हैं, ऐसा कर रूट ने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. रूट ने 178 पारी में 7500 वनडे रन अपने करियर में पूरे कर लिए हैं

वनडे में सबसे तेज 7500 रन बनाने वाले बल्लेबाज

160 पारियां: हाशिम अमला

167 पारियां: विराट कोहली

174 पारियां: एबी डिविलियर्स

178 पारियां: जो रूट

185 पारियां: सौरव गांगुली

188 पारियां: रोहित शर्मा

श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे शतक

9 - सचिन तेंदुलकर

6 - विराट कोहली

5 - जो रूट*

4 - शिखर धवन

4 - वीरेंद्र सहवाग

4 - स्टीव स्मिथ

लारा से रूट निकले आगे

अब रूट के के नाम 506 इंटरनेशनल पारियों में 22,413 रन दर्ज हो गए हैं, जबकि ब्रायन लारा ने अपने पूरे करियर में 22,358 रन बनाए थे. रूट के शानदार करियर में अब तक 61 शतकों के साथ-साथ 116 अर्धशतक भी शामिल हैं..