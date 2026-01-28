महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान क्रैश में डिप्टी CM अजित पवार समेत 5 का निधन

पुणे जिले में बुधवार सुबह हुए विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है. जानकारी के अनुसार ये घटना तब हुई जब अजित पवार का विमान पुणे के बारामती इलाके में उतर रहा था. बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करते समय प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और वह क्रैश-लैंड हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 66 वर्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज चार ज़रूरी पब्लिक मीटिंग्स में शामिल होने के लिए बारामती के लिए रवाना हुए थे. प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान क्रैश हो गया. हादसे में घायल हुए लोगों को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया. लेकिन कोई भी इस हादसे में बच नहीं पाया.

यह घटना सुबह करीब 9 बजे हुई है, प्लेन मुंबई से उड़ान भरने के एक घंटे बाद ही हादसे का शिकार हो गया. मरने वालों में दो पायलट और दो यात्री शामिल हैं, जिनमें एक अटेंडेंट और पवार का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल है.

DGCA के अनुसार, अजित पवार के साथ दो लोग और 2 क्रू मेंबर भी प्लेन में थे. हादसे की जानकारी मिलती ही सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार दिल्ली से बारामती के लिए रवाना होने वाले हैं.

"यह दिल दहलाने वाली दुर्घटना"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया और बारामती प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी और अपडेट लिए. वहीं इस हादसे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "... यह सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र के लिए एक दुखद घटना है. यह दिल दहलाने वाली दुर्घटना है... वे केवल महाराष्ट्र सरकार के उपमुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश के जाने-माने राजनेता थे."

बारामती में चार्टर प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत पर शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत ने कहा, "मैंने हमेशा वही किया जो उन्होंने कहा. वे एक बहादुर इंसान थे. बारामती इलाके के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मैं पूरे पवार परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं."

