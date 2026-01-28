बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश-घटनास्थल का पहला वीडियो

महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा हो गया. ये विमान डिप्टी सीएम अजित पवार का था. हालांकि, अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि विमान में अजित पवार थे या नहीं? बताया जा रहा है कि विमान में 4-5 लोग थे और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है. विमान हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो काफी डराने वाली हैं. क्रैश के बाद विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है.

#WATCH | A plane crash reported in Baramati, Maharashtra. More details awaited.



Visuals from the spot. pic.twitter.com/xkx0vtY5cp — ANI (@ANI) January 28, 2026

बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया. इस क्रैश का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि विमान दो टुकड़ों में टूट गया है. जिस जगह विमान क्रैश हुआ, उसके आसपास चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे पड़े हैं. क्रैश के बाद विमान में आग लग गई और वह पूरी तरह जल गया है.