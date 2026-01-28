विज्ञापन
महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान क्रैश हो गया है. बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ. वीडियो में दिख रहा है कि विमान टुकड़ों में बंट गया है और इसके टुकड़े चारों तरफ बिखर गए हैं.

बारामती में अजित पवार का प्लेन क्रैश-घटनास्थल का पहला वीडियो
बारामती:

महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा हो गया. ये विमान डिप्टी सीएम अजित पवार का था. हालांकि, अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि विमान में अजित पवार थे या नहीं? बताया जा रहा है कि विमान में 4-5 लोग थे और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है. विमान हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो काफी डराने वाली हैं. क्रैश के बाद विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है.

बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया. इस क्रैश का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि विमान दो टुकड़ों में टूट गया है. जिस जगह विमान क्रैश हुआ, उसके आसपास चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे पड़े हैं. क्रैश के बाद विमान में आग लग गई और वह पूरी तरह जल गया है. 

