जो रूट ने शिवनारायण चंद्रपॉल का रिकॉर्ड किया स्वाहा, अगला निशाना सचिन तेंदुलकर, बन जाएंगे दुनिया के पहले बैटर

Joe Root Created History: जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

Joe Root
  • जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, उनके 67 अर्धशतक हैं
  • रूट ने वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल के 66 अर्धशतकों का रिकॉर्ड पार किया है
  • सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट क्रिकेट में 68 अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है, जो रूट के निशाने पर है
Joe Root Created History: जो रूट (Joe Root) ने इतिहास रच दिया है. वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल (Shivnarine Chanderpaul) को पीछे छोड़ा है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की एशेज सीरीज के दूसरे मुकाबले की पहली पारी में अर्धशतक जमाते हुए रूट ने यह उपलब्धि हासिल की है. चंद्रपॉल ने कैरेबियन टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 66 अर्धशतक लगाए थे, जबकि ब्रिस्बेन में अर्धशतक जमाते हुए रूट के अर्धशतकों की संख्या 67 हो गई है. 

जो रूट के निशाने पर सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड 

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का कारनामा खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम दर्ज है. जिन्होंने भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 1989 से 2013 के बीच कुल 200 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 329 पारियों में 53.78 की औसत से 15921 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 51 शतक और 68 अर्धशतक देखने को मिले. 

मौजूदा समय में जो रूट के नाम टेस्ट क्रिकेट में 67 अर्धशतक दर्ज है. आगामी मुकाबलों में अगर वह 2 अर्धशतक और लगाने में कामयाब होते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. 

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के टॉप 5 बल्लेबाज 

68 - सचिन तेंदुलकर
67 - जो रूट
66 - शिवनारायण चंद्रपॉल 
63 - राहुल द्रविड़ 
63 - एलन बॉर्डर

England, Joseph Edward Root, Cricket
