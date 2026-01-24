विज्ञापन
केविन पीटरसन का महारिकॉर्ड तोड़ जो रूट ने बदल दिया इंग्लैंड क्रिकेट टीम का इतिहास, बने पहले क्रिकेटर

Joe Root Created History: जो रूट इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

  • इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले गए दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने पांच विकेट से जीत हासिल की
  • जो रूट ने 90 गेंदों पर 75 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता और शानदार प्रदर्शन किया
  • जो रूट इंग्लैंड के सबसे अधिक बार प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले खिलाड़ी बन गए हैं
Joe Root Created History: मौजूदा समय में इंग्लैंड क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज जारी है. जारी सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 जनवरी 2026 को कोलंबो में खेला गया. जहां इंग्लिश टीम 22 गेंद शेष रहते पांच विकेट से बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के हीरो अनुभवी बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) रहे. लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे पर बल्लेबाजी करने आए रूट जबरदस्त लय में नजर आए. मैच के दौरान उन्होंने कुल 90 गेंदों का सामना किया. इस बीच 83.33 की स्ट्राइक रेट से 75 रन बनाने में कामयाब रहे. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया. 

जो रूट ने रचा इतिहास 

मैच के दौरान जो रूट ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) के नाम दर्ज थी. जिन्होंने इंग्लैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 26 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड अपने नाम किया है. मगर आज दूसरे वनडे में 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनते हुए रूट ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक वह इंग्लिश टीम की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 27 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने हैं.  

इंग्लैंड को पांच विकेट से मिली जीत 

कोलंबो में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम 49.3 ओवरों में 219/10 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पांचवे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन चरित असलंका सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 64 गेंद में 45 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 220 रनों के लक्ष्य को इंग्लिश टीम ने 46.2 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर लिया. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए रूट ने 90 गेंद में 75 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन हैरी ब्रुक 75 गेंद में 42 रन बनाने में कामयाब रहे. 

