Joe Root Century: जो रूट ने शतक लगाकर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कारनामा करने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज

Joe Root Century: इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 40वां शतक जड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. रुट ने 181 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके आये और स्ट्राइक रेट 55 के आस-पास का रहा.

दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बने जो रुट

जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला टेस्ट शतक बनाते हुए इतिहास रच दिया और सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में 40 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में 34 साल 339 दिन के उम्र के साथ सबसे युवा बल्लेबाज बन गए. इससे पहले जैक्स कैलिस ने 35 साल और 79 दिन की उम्र में अपने करियर का 40वां शतक बनाया था.

पारियों के लिहाज से सबसे तेज 40 टेस्ट शतक

जैक्स कैलिस ने पारियों के लिहाज से सबसे तेज 40 टेस्ट शतक लगाया है. उन्होंने अपनी 246वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की थी. वहीं 40 टेस्ट शतक तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर थे, उन्होंने अपनी 251वीं पारी में ये कारनामा किया था. वहीं रिकी पोंटिंग सबसे धीमे 40 शतक तक पहुंचने वाले बल्लेबाज़ थे, उन्होंने 279 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की.

इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक

59* जो रूट (496 इन)

38 - एलेस्टेयर कुक (387 इन)

32 - केविन पीटरसन (340 इन)

28 - ग्राहम गूच (337 इन)

27 - एंड्रयू स्ट्रॉस (308 इन)

इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक

40* - जो रूट (291 इन)

33 - एलेस्टेयर कुक (291 इन)

23 - केविन पीटरसन (181 इन)

22 - इयान बेल (205 इन)

22 - ज्योफ बॉयकॉट (193 इन)

22 - कॉलिन काउड्रे (188 इन)

22 - वैली हैमंड (140 इन)

सबसे ज्यादा इंटरनेशनल शतक वाले खिलाड़ी

100 - सचिन तेंदुलकर (782 इन)

84 - विराट कोहली (622 इन)

71 - रिकी पोंटिंग (668 इन)

63 - कुमार संगकारा (666 इन्स)

62 - जैक्स कैलिस (617 इन्स)

59*- जो रूट (496 इन्स)

इससे पहले स्टोक्स ने टॉस जीता और सीरीज में दूसरी बार बैटिंग करने का फैसला किया और शायद उन्हें शुरू में इसका पछतावा हुआ होगा जब डकेट छठी बॉल पर आउट हो गए. यह 26वीं बार था जब स्टार्क ने टेस्ट इनिंग्स के पहले ओवर में विकेट लिया था.